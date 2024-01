Manuel Ugarte: los consejos de Cavani y Estoyanoff, su presente y el estilo de Bielsa

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Manuel Ugarte es considerados por muchos como uno de los mejores mediocampistas del mundo en la actualidad. Es indiscutible en la selección uruguaya de Marcelo Bielsa y fue adquirido por más de 60 millones de euros por el Paris Saint-Germain, equipo que aspira a ganar todo en Francia y en Europa y en el que es titular.

En diálogo con ESPN, recordó como se dio su llegada al PSG: “En una gira por Japón hablé mucho con [Edinson] Cavani. Me hablaba del ambiente, de las instalaciones, me preparó para todo lo que después terminé viviendo. Cavani es amado acá en el club, es una persona muy humilde, muy agradecida. Es un jugador al cual hay que copiarle muchas cosas”.

“El uruguayo generalmente es humilde. Venimos de un país chico, de poca gente, muy tranquilo. Cuando salimos al exterior todo nos sorprende porque no estamos acostumbrados a lo que es la vida acá en Europa, pero siempre tratamos de tener los pies en la tierra”, destacó el volante de 22 años surgido en Fénix.

Sobre sus comienzos en el Albivioleta, mencionó: “Yo subí a la Primera División de Fénix siendo muy joven, teniendo 15 años, y ahí estaba el Lolo [Fabián Estoyanoff]. Siempre tuvo buena onda conmigo, me dio la bienvenida y terminamos haciendo una gran relación que mantenemos hasta el día de hoy”.

“Fue todo muy rápido. Hace poco estaba en Uruguay que es totalmente diferente, después fui para Portugal donde fue todo realmente increíble, siempre voy a estar agradecido al país y a cómo me recibió. Y ahora llegué a un club gigante como el PSG acá en Francia, y la verdad es que, en el poco tiempo que he estado, me siento muy contento, viviendo muchas experiencias y aprendiendo mucho”, añadió.

El pasado 3 de enero el PSG se consagró campeón de la Supercopa de Francia al derrotar 2-0 al Toulouse. Al respecto de eso, indicó: “Estoy muy contento por mi primer título en el club, es un equipo acostumbrado a ganar muchas cosas. Estoy en proceso de adaptación, me falta todavía, sé que voy a aprender mucho acá por cómo es el país, por cómo es la institución, por la mentalidad que tienen. Yo sigo en proceso de adaptación”.

“Cuando me incorporé al club llegué unos cinco días antes que el resto y ya estaba Luis Enrique en el centro de entrenamiento, que tengo que decir que es increíble. Ahí charlé con él, porque siempre está a disposición, hace que la inclusión sea mucho más sencilla. Me contó la filosofía de juego de él, la idea de juego, y me dijo que iba a aprender mucho acá. Somos un equipo muy joven y vamos a crecer todos juntos”, ahondó.

Y cerró hablando de las similitudes entre sus dos entrenadores: Marcelo Bielsa y Luis Enrique. “En líneas generales coinciden en muchas cosas. Bielsa es más atacar mediante presión e ir hacia adelante lo más rápido posible, lo de Luis Enrique es más mediante la posesión del balón. Pero en muchas cosas se parecen”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy