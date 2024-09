Manuel Ugarte llegó al país y habló de la Celeste, su cambio de equipo y Luis Suárez

Selección

Manuel Ugarte llegó al aeropuerto de Carrasco este lunes de mañana para sumarse a la selección uruguaya de cara a los partidos ante Paraguay (el viernes en Montevideo) y Venezuela (el martes en Maturín), consciente de que “las Eliminatorias son muy importantes”.

“Seguimos en el camino que estamos construyendo. Estamos bien. Van a ser dos partidos muy difíciles y hay que enfocarse en el primero”, señaló el mediocampista de 23 años, quien pese a las bajas que presentará la Celeste remarcó que “todos los que pueden jugar están en condiciones”, lo que “habla del nivel y calidad que tiene Uruguay”.

Consultado por la “limpieza de cabeza” que se pudo haber hecho en el plantel después del tercer puesto en la Copa América, señaló que “es una posibilidad perder y fue lo que pasó”. “Lo importante es continuar y seguir por el lindo camino que estamos construyendo”, comentó el flamante jugador del Manchester United.

En relación a su nuevo club, está asimilando el cambio después de “un mes medio complicado”. “Había que calmar un poco la ansiedad. Ahora que ya se dio estoy muy contento, feliz y con mucha hambre e ilusión”, dijo Ugarte después de una temporada en el Paris Saint Germain, donde disputó 37 partidos en la campaña 2023/24.

No le costó la decisión de firmar con el United, “un equipo en proceso de cambio”. “Llegaron dueños nuevos que están cambiando muchas cosas. El proyecto está muy bueno y me encanta el ambiente que hay ahí en el día a día, y las ganas que hay de triunfar en ese equipo. Eso me incentiva a querer más. Además, la historia que tiene ese equipo”, destacó.

Firmó contrato, lo presentaron, pisó el césped de Old Trafford por primera vez (aunque sin jugar) en la derrota 3-0 a manos del Liverpool este domingo, y rápidamente tuvo que viajar a Uruguay, en cuestión de horas.

“Fue para llegar lo antes posible acá y prepararme bien para el partido. Es importante cada minuto para recuperar y exigirme antes del partido con Paraguay. Es una pena porque me hubiese encantado disfrutar el ambiente y es una pena también el resultado, pero ya voy a tener tiempo para disfrutar de Old Trafford”, expresó.

No juega oficialmente desde el 13 de julio, cuando la selección uruguaya cerró su actuación en la Copa América con victoria por penales ante Canadá. No obstante, se siente en forma para jugar. “No he jugado muchos minutos desde que empezó la temporada, pero físicamente me siento muy bien, me preparé y estoy siempre pronto”, explicó.

Sobre el próximo rival, que será Paraguay el viernes a las 20:30 horas en el Estadio Centenario, advirtió que “tiene ciertos cambios y grandes jugadores jugando en grandes ligas”. “Como siempre intento decir, podemos ser protagonistas en cualquier partido y vamos a tratar de aplicarlo ahora”, añadió.

Por último, dijo no estar al tanto del tema de la conferencia convocada por Luis Suárez para esta noche. “Estoy muy agradecido con él. Es un sueño jugar y entrenar con él. Para lo que ganó y lo que representa afuera, es un ejemplo. Jugando o no jugando en la selección, todos los compañeros lo queremos”, concluyó.

