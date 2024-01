Manta: “Bielsa ya pagó su contrato. Ahora tenemos un partido en China por 2.500.000”

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Carlos Manta, integrante del Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), reconoció que hay una oferta para la disputa de un partido amistoso en China frente a la selección argentina, en el marco de la fecha FIFA de marzo.

Cuando le preguntaron si Marcelo Bielsa ya justificó su millonario contrato como seleccionador, aseguró que “ya lo pagó”. “Ahora tenemos un partido de 2.500.000 dólares en China que la AUF tendría que aceptar. Va a venir espectacular”, dijo al programa 100% deporte de Sport 890.

Manta comentó que Bielsa “no le quiere dar la revancha en tan poco tiempo” al combinado campeón mundial, destacó que “el cachet subió porque Uruguay está muy bien visto a nivel internacional” y bromeó sobre el hecho de que el entrenador argentino no esté de acuerdo con el partido: “Si Bielsa no va, yo tengo el título impecable”.

“Vamos a ver cómo lo sacamos. Está muy fresquito y hay que evaluarlo. Llegó ayer la propuesta y hay que ver su seriedad. Entendemos que la cosa viene en serio y a la AUF le solucionaría un montón de problemas. No necesitaríamos apretar tanto el cinturón, aunque igual vamos a ajustarlo”, expresó.

“Como buen uruguayo no me gustaría darle la revancha ahora a Argentina, pero al nivel que está hoy la selección, creo que estamos de igual a igual. No como un tiempo atrás, que estábamos a tres escalones”, concluyó Manta, quien había mencionado que en materia económica la AUF necesita “un año sabático y sin aumentos”.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy