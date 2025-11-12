Malvín homenajeará a Fernando Martínez con un partido despedida: los detalles

Montevideo Portal
Malvín anunció que realizará un partido homenaje a Fernando Martínez, base que se retiró a los 45 años disputando la Liga de Ascenso en Montevideo, club en el que debutó el 8 de octubre de 1997, ante Aguada, en cancha de Bohemios, cuando tenía tan solo 16 años.
Según pudo averiguar Montevideo Portal, el evento comenzará a las 20:15 en el Gimnasio Juan Francisco Canil del Club Malvín y reunirá en la cancha a distintas glorias del básquetbol, en su amplia mayoría, exjugadores. Además, habrá distintos homenajes, juegos y una oferta gastronómica.
Las entradas se encuentran a la venta en Tickantel.
Desde la creación de la Liga Uruguaya de Básquetbol, en 2003, el Enano solo faltó a la primera edición porque estaba defendiendo al Otero Cambados de la Liga EBA de España, club al que llegó desde Goes (2001-2003).
Luego jugó dos temporadas en Aguada, y para la 2006/07 firmó con Malvín, donde se convirtió en ídolo. En sus 10 años con el equipo playero conquistó cuatro títulos y siempre fue figura.
Posteriormente jugó seis ligas en Goes, dos en Urupan y la última en Urunday Universitario. En el ascenso pasó por Olivol Mundial, Larrañaga, Colón y Montevideo.
En 2008 tuvo un breve paso por Guaros de Lara de Venezuela, y un año antes conquistó la medalla de bronce con la selección uruguaya en los Juegos Panamericanos, anotando 24 puntos en el último partido ante Argentina.
