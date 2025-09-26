Major League Soccer: Rodrigo de Paul recibió una multa por simular una agresión

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Major League Soccer (MLS) multó este viernes al mediocampista argentino del Inter Miami Rodrigo de Paul por simular o exagerar una agresión durante el partido de este miércoles ante el New York City, en el que los rosados se impusieron por 4-0.



“El Comité Disciplinario de la MLS ha multado con una cantidad no revelada al mediocampista de Inter Miami CF Rodrigo de Paul por violar la política de simulación/exageración en el minuto 26 del partido de Miami contra New York City FC el 24 de septiembre”, informó en un comunicado la MLS.



La liga adjuntó un video de la jugada en cuestión, en la que se observa a De Paul llevándose las manos a la cara tras un forcejeo de espaldas del jugador rival Andrés Perea, pese a que en la imagen se observa que no recibió un impacto en el rostro.



El argentino cayó al piso de espaldas tras el supuesto golpe que le impactó SU RIVAL en el hombro izquierdo, y el árbitro del encuentro cobró una falta a favor del Inter Miami, que derivó en las protestas de Perea.

FútbolUy / EFE

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy