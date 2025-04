Macri sobre la “tristeza y dolor” que le genera Boca con la gestión “oscura” de Riquelme

Fútbol Internacional

El expresidente de Argentina Mauricio Macri (2015-2019) volvió a mostrarse preocupado este martes por el presente de Boca Juniors, club que presidió entre 1995 y 2007, en la época más gloriosa del club. En una nota concedida a Radio Rivadavia, criticó a Juan Román Riquelme, actual presidente de la institución.



“Boca solamente me ha generado tristeza y dolor en los últimos años. A Boca lo agarró una oscuridad de la que no sé cuándo se va a salir”, lamentó el exmandatario, y cuestionó el accionar de la actual gestión del club, a la que definió como “oscura”.

“Ver ahora lo que pasa en Boca es una tristeza monumental. La gestión de Riquelme es oscuridad”, aseveró Macri, quien señaló los escasos logros deportivos que obtuvo el equipo xeneize desde la asunción del exjugador como presidente, a finales de 2023.



Frente a este panorama, pidió a Riquelme que deje de lado los personalismos y se enfoque en lo mejor para Boca. “Espero que reflexione acerca de cómo está conduciendo el club. Tiene una manera muy personalista, es lo último que yo intenté siempre en Boca”, afirmó.



Macri aseguró que su manera de actuar cuando estuvo a cargo de la institución era distinta a la de Riquelme -quien fue uno de los ídolos de Boca Juniors bajo su presidencia- y recordó los enfrentamientos que tuvo con Diego Armando Maradona, máxima estrella del plantel en la década del 90, en pos de beneficiar al equipo.



“Cuando llegué, les dije a todos que el club está por encima de cualquiera, sea el ídolo que sea. Me tocó ponerle límites a mi ídolo máximo, que era Diego Armando Maradona, y decirle 'no' me costó”, dijo.



Riquelme fue elegido presidente del club Boca Juniors a finales de 2023, tras imponerse en los comicios a Andrés Ibarra, que llevaba a Macri como candidato a vicepresidente. Desde entonces, el exdirigente es un fiel opositor a la actual administración.



Boca Juniors finalizó la 12º fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, el pasado domingo, como líder de la Zona A, tras ganar con lo justo por 1-0 a Barracas Central.



No obstante, este año el equipo quedó fuera de las competiciones internacionales, después de caer en la fase previa ante el Alianza Lima peruano, lo que supuso un duro golpe para la hinchada xeneize.



Macri fue el presidente más exitoso de la entidad, ya que, bajo su mandato, el club logró 20 títulos en 12 años (entre ellos cuatro de las seis Copas Libertadores que actualmente lucen en sus vitrinas).

EFE / FútbolUy