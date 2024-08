MLS: Los Ángeles Galaxy presentó oficialmente a Marco Reus como nuevo futbolista

El equipo Los Ángeles Galaxy, de la Major League Soccer (MLS), anunció este jueves la incorporación del alemán Marco Reus, quien firmó contrato por dos temporadas y media.

El mediocampista, de 35 años, se unirá al equipo que encabeza el español Riqui Puig y lidera la Conferencia Oeste de la MLS con 49 puntos, por delante de Los Ángeles FC, que es escolta con 47 unidades, pero que tiene dos partidos menos.

Reus seguirá los pasos de otras estrellas del fútbol europeo como David Beckham o Zlatan Ibrahimovic, que también eligieron al conjunto angelino de la MLS cuando decidieron cruzar el Atlántico. El LA Galaxy será el nuevo destino del centrocampista, quien dejó el Borussia Dortmund tras convertirse en leyenda.

El volante ofensivo sumó 170 goles y 105 asistencias en 12 temporadas en el conjunto alemán, con el que llegó a dos finales de la Champions League (en 2013 y 2024), pero en ninguna logró coronarse con el título. Además, fue internacional con Alemania en 48 oportunidades, en las que aportó 15 goles y 13 asistencias.

EFE / FútbolUy

From Dortmund to the City of Angels ??



We have signed Marco Reus to a two-and-a-half-year contract through the end of the 2026 MLS season.



??: https://t.co/R9UjTA0eGq | @kinecta pic.twitter.com/AUF1DvKA5E