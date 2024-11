MLS: Facundo Torres convirtió para Orlando, que avanzó a semifinales de su conferencia

Orlando City clasificó a la semifinal de la Conferencia del Este de la Major League Soccer luego de derrotar por penales a Charlotte por 4-1 tras empatar 1-1 en los 90 minutos, nuevamente con una gran actuación del uruguayo Facundo Torres.

Tras el 2-0 a favor del equipo rosado en el partido de ida y el triunfo por penales del conjunto carolino en la vuelta, la serie se definió con un tercer encuentro, que tuvo un trámite muy cerrado y con un apasionante final.

El primer gol del partido llegó recién a los 81 minutos por intermedio del polaco Karol Swidersk. Sin embargo, en la última jugada de la noche y precisamente a los 12’ de adición, Torres remató de penal y se encontró con la tapada del arquero, pero mandó a guardar la pelota de rebote y forzó la definición desde la pena máxima.

En la tanda, el extremo zurdo, que fue titular, convirtió su remate y Orlando avanzó con el gol de Rafael Santos para la clasificación. En cuartos, enfrentará a Atlanta United, que eliminó a Inter Miami.

Inter Miami vs. Atlanta United

Orlando City vs. Charlotte FC

FC Cincinnati vs. NYCFC

Columbus Crew vs. New York RB

Los Ángeles FC vs. Vancouver Whitecaps

Los Ángeles Galaxy vs. Colorado Rapids

Seattle Sounders vs. Houston Dynamo

Real Salt Lake vs. Minnesota United

FACUNDO TORRES AND ORLANDO TIE IT LATE IN STOPPAGE! ??



Audi #MLSCupPlayoffs pic.twitter.com/JNxX3y3XfW