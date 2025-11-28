Luto: falleció Juan Ramón Silvera, entrenador que este año ascendió a Paysandú FC a la B

Fútbol uruguayo

El fútbol uruguayo está de luto por el fallecimiento en las últimas horas de Juan Ramón Silvera, entrenador que este año consiguió el ascenso de la Primera División amateur (ex Divisional C) a la Segunda División profesional con Paysandú FC.

Tras conseguir el ascenso a la B, el entrenador, de 65 años, sufrió un malestar que lo llevó a estar internado en Montevideo. Le detectaron un tumor en el hígado que avanzó muy rápido.

“No hay palabras que describan el dolor de la pérdida irreparable de un entrañable amigo. Estarás para siempre con nosotros, en el corazón de cada jugador, de cada funcionario, de cada persona que es o fue parte de este proyecto que vos supiste llenar de valores y de gloria. Hoy el club y el fútbol del departamento entero están de luto”, expresó el club.

Era muy querido en su Paysandú natal. Comenzó a dirigir en el año 1989 y consiguió, en toda su carrera, 57 títulos. Además de distintos clubes sanduceros, también dirigió a la selección local.

En 2005 ascendió a Primera División a Paysandú Bella Vista, que no pudo jugar en la A por deudas. En 2021 ya había estado al frente de Paysandú FC y regresó este año, en el que ganó el Torneo Apertura, Clausura y la tabla Anual, todo de forma invicta.

