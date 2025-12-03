Luto en Argentina: falleció joven entrenador tras luchar contra una enfermedad autoinmune

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El fútbol argentino está de luto por el fallecimiento en las últimas horas de Santiago Fredes, un joven entrenador que había hecho una gran campaña con Luján, equipo de la Primera C, la cuarta categoría.

El pasado 24 de noviembre, Fredes, de 35 años y que un mes antes había renovado su contrato para el 2026 tras casi conseguir el ascenso a la B Metropolitana, fue internado a causa de una enfermedad autoinmune.

Su cuadro empeoró y este martes fue “declarado con muerte cerebral”, informó su club, al que entrenaba desde este año luego de estar relacionado a las juveniles. Fue jugador de la institución en tres etapas.

“El Pulga nos deja una huella imborrable como jugador, entrenador y formador, pero sobre todo como estandarte de los valores que Luján pregona. Será recordado como una persona que, como cada uno de nosotros, llevó a Luján muy fuerte en el corazón”, expresó Luján.

“Su entrega, su pasión, su sentido de pertenencia y su calidad humana quedarán guardadas para siempre en la memoria y cariño de toda la gente que lo conoció. Acompañamos a familia y a sus seres queridos en este momento de enorme dolor. Pedimos mantener un espacio de respeto y comprensión para la familia en estos momentos”, cerró.

Distintos clubes del fútbol argentino publicaron un mensaje de pésame, así como Claudio Chiqui Tapia, presidente de la AFA: “Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes de Luján, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida”.

Qué triste noticia la partida de Santiago Fredes. Mi más sincero pésame y un fuerte abrazo a su familia, amigos y seres queridos. También a todos los integrantes del @ClubLujan_Ok, quienes sin duda sienten profundamente esta pérdida.



Que en paz descanses, Pulga. https://t.co/gieSdMMUa7 — Chiqui Tapia (@tapiachiqui) December 2, 2025

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy