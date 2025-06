Luis Suárez: su “ADN competitivo” y el elogio a Luis Enrique previo al duelo con PSG

Fútbol Internacional

“Lo importante es que el equipo pudo competir a la altura de lo que es este Mundial de Clubes. Dejamos una buena imagen competitiva, que es bueno para ver dónde está el límite de la MLS. Es un buen mensaje que estamos dando”, dijo Luis Suárez en conferencia de prensa, luego del 2-2 de Inter Miami frente a Palmeiras por el Mundial de Clubes.

El uruguayo fue criticado por sus primeros dos encuentros, pero en el tercero se despachó con una asistencia y un golazo. Al respecto, dijo que “el futbolista debe estar preparado para convivir con la crítica del día a día y con los elogios también, porque no es fácil”. “Hay que mantener la línea del ADN competitivo ese que lleva uno, y que lo llevó a tener una larga carrera. Y después intentar que los compañeros se contagien”, agregó.

“Hay otros casos, como Leo [Messi], Busi [Sergio Busquets], Jordi [Alba] y Oscar [Ustari], que somos los más grandes y con la edad que tenemos, tenemos esa jerarquía para seguir compitiendo al más alto nivel. A veces puede ser más complicado físicamente, pero a veces la cabeza, la inteligencia de la trayectoria que tenemos va más rápido que algunos. Eso tenemos que tratar de implementarlo dentro de la cancha”, señaló.

“Nos veíamos jugando contra Botafogo”, el duro Palmeiras y elogios a Estêvão

“Lo tuvimos todo ahí”, dijo sobre el partido que su equipo ganaba 2-0 y terminó empatando 2-2, lo que le significó perder el primer lugar y terminar segundo. “Por un momento ya nos veíamos jugando contra Botafogo [por ser primero], pero el fútbol tiene esto: te desconcentrás 30 segundos y lo pagás muy caro. Nos quedamos con la sensación de que pudimos haber terminado primeros”, expresó.

“Es uno de los mejores equipos de Brasil a nivel colectivo. Sale un jugador rápido y entra otro más rápido y más dinámico. Eso es lo que tiene el fútbol brasileño. Palmeiras es uno de los candidatos, todos los años, a ganar el Brasileirão y la Libertadores. Dejamos una buena imagen ante un rival muy complicado”, analizó.

Consultado sobre Estêvão y su parecido con Neymar, dijo que “las comparaciones son odiosas”. “Él tiene que marcar su nombre propio. Son jugadores diferentes”, agregó sobre el atacante del Palmeiras, que, a sus 18 años, ya sabe que seguirá su carrera en Chelsea. “Tengo admiración por la personalidad que tiene para afrontar esta clase de partidos con la edad que tiene. Le deseo muchísimo éxito en una liga muy competitiva, que es muy difícil cuando llegás desde Sudamérica. Es joven y tiene cosas que aprender y mejorar”, señaló.

Las chances contra PSG y elogios para Luis Enrique y Tabárez

Sobre las posibilidades de cara al cruce del domingo ante Paris Saint Germain por los octavos de final, dijo que “los partidos hay que jugarlos y hay que tratar de competir de la mejor manera”. “Siempre en esta clase de torneos hay favoritos y el PSG puede serlo por lo que es, por lo que genera, por ser el último campeón de la Champions y por la clase de jugadores que tiene”, reconoció.

“Sabiendo la dificultad que tiene jugar contra el último campeón de la Champions, va a ser muy complicado. Pero tenemos nuestras armas para poder competir y tratar de corregir algunos errores que a veces cometemos y a veces, en esta clase de partidos, los podés pagar muy caro porque la diferencia puede ser muy grande”, dijo.

Consultado por Luis Enrique, entrenador del PSG que lo dirigió en su etapa en el Barcelona, fue claro: “Junto al maestro Tabárez en la selección fueron los entrenadores más importantes que tuve en mi carrera por lo que me han enseñado y por lo que aprendí en la convivencia”.

“A medida que van pasando los años, los entrenadores van mejorando y evolucionando en cosas. No sé el trabajo del día a día que está haciendo hoy, pero seguramente haya evolucionado. Sé que estudia muchísimo al rival, los jugadores y sus características”, destacó.

“Fue un entrenador que me influyó mucho. Yo ya tenía un ADN competitivo, pero él me lo inyectó más todavía y me enseñó a moverme en un espacio donde yo tenía que cumplir un rol al que no estaba acostumbrado, a no tocar mucho el balón. Tenía que ocupar un espacio dentro del área, marcar la presión y cosas a las que no estaba acostumbrado, y él me enseñó. A nivel personal, una relación de mucho respeto y admiración por lo que él generaba para nosotros como jugadores”, concluyó.







