Luis Suárez siguió el 3-0 de Deportivo LSM en modo streamer con reconocido influencer

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Deportivo LSM, el equipo que Luis Suárez tiene junto a Lionel Messi, disputó este sábado su cuarto partido en la Divisional D, la cuarta categoría del fútbol uruguayo, y goleó 3-0 a Nuevo Casabó en el Parque Palermo para quedar muy cerca de la cima del campeonato.

Martín Parodi abrió el marcador a los 58 minutos y luego llegaron los goles de Santiago Dupuy a los 71’ y de Rodrigo Pastorini a los 73’.

Con este resultado, LSM llegó a 9 puntos, los mismos que tiene Keguay, que este viernes perdió 1-0 con Los Gorriones, que es el nuevo líder con 10. El equipo de los futbolistas del Inter Miami tiene una diferencia de goles de +6, por lo que está tercero en la tabla.

El partido, al igual que los anteriores, se pudo ver a través de AUF TV, pero esta vez tuvo una transmisión especial paralela en la que Luis Suárez siguió el encuentro junto al reconocido influencer argentino Jero Freixas.

Además de ir reaccionando en directo al partido, tuvieron charlas de fútbol, de la vida y hasta de paternidad, ya que en un momento apareció Lautaro, el hijo menor de Luis Suárez, y Rita y Ramón, los hijos del comediante.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy