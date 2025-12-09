Luis Suárez no retornará a Nacional y continuará una temporada en el Inter Miami

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los hinchas de Nacional se ilusionaron con un segundo retorno de Luis Suárez a partir de la semana que viene, cuando desde el deseo de compartir equipo con Nicolás Lodeiro se generó una nueva campaña en redes sociales similar a la que propició su vuelta en agosto de 2022.

Desde filas tricolores se comunicaron con él para saber qué tan viable era la posibilidad y le abrieron las puertas. Flavio Perchman, Sebastián Eguren y Jadson Viera reconocieron públicamente el interés, pero el lunes a última hora del lunes quedó descartado.

El delantero que cumplirá 39 años en enero respondió el mensaje que le envió el entrenador, agradeció el interés y fue claro en su respuesta: no planea volver a Uruguay en 2026, que seguramente sea su último año como futbolista profesional.

El goleador salteño, que también es pretendido por equipos de México, decidió continuar una temporada más en el Inter Miami y renovará el vínculo que expira a fin de mes, por lo que quiso avisar a Nacional antes de que aumentaran las falsas expectativas de parte de los hinchas.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy