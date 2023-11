Luis Suárez: “Nunca se sabe qué puede pasar en el futuro, así que trataré de disfrutar”

Selección

En su retorno a la selección uruguaya después de 11 meses, Luis Suárez brindó una entrevista para AUF TV, en la que declaró que estar “con el mismo cosquilleo de las primeras citaciones” y que contárselo a sus hijos “fue algo muy lindo, porque van creciendo y entendiendo un poco más”.

Acerca de la alegría de sus tres hijos, agregó: “La selección siempre les genera ilusión y, sin ir más lejos, hace unos meses me pidieron ir a celebrar el campeonato del mundo sub-20. Para ellos fue una noticia muy linda que su padre tenga la posibilidad de seguir vistiendo la camiseta de Uruguay”.

“Después del Mundial, llegué a plantearme dar un paso al costado”, contó Suárez, quien, además, dijo que el cariño de la gente lo “enorgullece”.

“Uno se tiene que acostumbrar a jugar en cualquier parte del mundo. Si llego a jugar los partidos que quedan en Brasil y los dos con Uruguay, cumpliré mi máximo de partidos jugados durante un mismo año”, reconoció.

Con respecto al nuevo ciclo celeste, afirmó: “Se vio un Uruguay muy bueno ofensivamente, con detalles que enseñó el entrenador, demostrando la calidad de los jugadores, que marcaron la diferencia. Vi un equipo muy comprometido”.

El delantero también elogió a Darwin Núñez: “Tiene un poderío técnico y físico que está demostrando. No me sorprende nada su momento, porque lo sabía”, y expuso que, sobre la camiseta número nueve, le dijo anteriormente al artiguense: “Cuando yo me vaya, quiero que vos la agarres”.

“Estaba con muchas sensaciones encontradas, preguntándome si seguía dando mi físico, si estaba preparado mentalmente y si iba a responder en un fútbol tan exigente como el brasileño. Fueron pasando los meses y demostré seguir con ganas de estar en la selección, siempre con esa espinita de querer volver”, ahondó.

Y concluyó con un importante mensaje hacia la gente: “Estoy muy agradecido por todo el cariño y reconocimiento que he recibido. Han hecho muchísimas cosas cuando uno no estaba acá. Toca disfrutar esta etapa que estoy viviendo en estos dos partidos que me toca estar convocado y tratar de llenar el Estadio (Centenario). Trataré de disfrutar, ya que nunca se sabe qué puede pasar en el futuro y no sé si puede ser el último partido. Para mí, va a ser una noche más de las tantas inolvidables que viví con la selección”.

