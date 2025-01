Luis Horna: La escapada clandestina con Cuevas antes de ganar Roland Garros y más

Más deportes

Luis Horna llegó al Punta del Este Open en su rol de capitán del equipo peruano de Copa Davis y pudo disfrutar de una enorme victoria en primera ronda de Gonzalo Bueno 76(5) 67(5) 60 ante Albert Ramos Viñoles, el ex 18 del mundo y ganador en su momento sobre Andy Murray cuando era uno del mundo, y también ante Roger Federer.

Horna no pudo disfrutar de Juan Pablo Varillas, el principal tenista incaico ya que se retiró antes del debut como consecuencia de una lesión en uno de sus aductores.

El extenista peruano es director del torneo challenger ATP de Lima, que se disputa antes del Uruguay Open, y es muy querido y recordado en este país por el título de dobles de Roland Garros 2008 junto a Pablo Cuevas.

Muy querido en Uruguay

“Venir a Uruguay por trabajo me genera mucho placer y felicidad porque disfruto venir a los torneos que organiza Diego Pérez”, comenzó diciendo el peruano ex 33 del mundo.

“Cada vez que vengo a Uruguay aparece alguien que me reconoce por lo vivido junto a Pablo Cuevas y me hace sentir querido y muy aceptado”, agregó.

“Paralela a la visita estoy asumiendo mi responsabilidad como capitán del equipo peruano de Copa Davis. Vine a ver a los chicos que están nominados: Juan Pablo Varillas, que se retiró lesionado, Gonzalo Bueno y a Conner Huertas del Pino. Esta semana es de seguimiento y ya la próxima volamos a Egipto para enfrentar a El Líbano.”

Ante El Líbano en Egipto

Justamente esta serie va a tener características especiales, ya que se trata de una zona en conflicto que derivó en cambiar la sede del evento.

“Pese a que la situación en El Líbano ha mejorado, es imposible no tomar en cuenta la realidad que vive esa zona del mundo”, afirmó Horno sobre el desafío de jugar Copa Davis en un lugar de conflicto bélico.

“Desde la Federación Peruana solicitamos no necesariamente garantías, pero sí cierto tipo de seguridades por el lugar donde serpa la serie, y la Federación Internacional de Tenis dedició que se jugué en Egipto, en un sitio neutral. El Líbano ya ha jugado en El Cairo, así que sabemos que es una sede que cuenta con lo necesario para realizar una Copa Davis. Lo que tendrá de atípico respecto a cómo vivimos en Sudamérica este evento, es que no estadios grandes repletos, sino una cancha solitaria, sin público y apenas algunas sillas en el costado de la cancha. Habrá que realizar una preparación mental porque será bien diferente a lo que acostumbramos”, explicó el capitán de Perú.

En la cancha no menos complicado

Horna explicó que la serie ante el Líbano será muy cerrada. “Hady Habib ha tenido un gran Abierto de Australia, ganando sus tres partidos de la ronda previa más la primera del cuadro final, luego perdió en tres sets ante Humbert. Y Benjamín Hasan tiene muy buen tenis yj ambos son peligrosísimos. Los dos han estado ambos en diferentes momentos entre los 150 y 160 mejores del mundo. Será una seria muy pareja, pero vamos con mucha ilusión”, explicó Horna.

Vaya como dato que Habib es libanés nacido en Estados Unidos, está 219 del mundo y es el primer tenista de su país en ganar un challenger de ATP. Fue el año pasado en Temuco, y previamente había sido finalista en Santos.

Hasan es nacido en Alemania, pero nacionalizado libanés. Está en el puesto 242 del mundo y ha ganado un par de títulos challenger de dobles.

El 10 de junio se le dio una plaza universal para participar de los Juegos Olímpicos París 2024 y se transformó en el primer jugador de ese país en hacerlo.

El compromiso con su tenis

Horna recordó que en su etapa anterior como capitán incaico disputó la seria ante Uruguay, capitaneado por Bebe Pérez Cassarino, en febrero de 2012 y que terminó con triunfo de los celestes 3-1

“Luego de esa etapa regresé invitado por Tupi Venero, que era el capitán, para ocupar el cargo de manager, y con el tiempo hubo cambios y me tocó seguir lo que había hecho él, pero ya con los más jóvenes. Ver la evolución de Ignacio y de Gonzalo desde juniors hasta ahora para mí es maravilloso porque es un equipo joven. Si seguimos creciendo y Varillas mantiene la motivación, tendremos buenos resultados a mediano y largo plazo”, explicó

El circuito sudamericano

Horna es el director del challenger de Lima, que forma parte de un circuito de torneos sobre polvo de ladrillo y que genera oportunidades para deportistas y aficionados.

“Son unas 18 o 22 semanas por año en total, y es una buena chance para los jugadores de la región de participar del circuito internacional de ATP y para aquellos que salieron del ranking también tener la posibilidad de volver. Nuestro challenger tiene unos 15 años de antigüedad y este negocio tiene una parte comercial pero también una grande de ilusión en aportar un granito de arena para que crezca el tenis sudamericano. Creo que lo estamos logrando, pese a que es un sacrificio constante y una lucha enorme para conseguir patrocinadores que colaboren a sacar nuestro tenis adelante. Creo que el tenis sudamericano está en auge y también es gracias a estos torneos”, explicó Horna.

El evento que supera lo deportivo

Horna tiene claro que el desafío nuevo en la dirección de los torneos ya no pasa sólo por el buen nivel de tenis, sino en el evento como entretenimiento.

“Lo deportivo es el fin, pero para llegar a él hay que generar interés del público para que asista al torneo, y muchas veces ese algo nada tiene que ver con el tenis. Siempre me quedaba la imagen de lo que armaban Martín Jaite en Buenos Aires, o Diego Pérez en Uruguay, que se transformaba en una fiesta social. El público va a tomar un cocktel, a vivir la fiesta más allá del tenis incluso a hacer relaciones públicas o cerrar negocios. Ese es uno de los puntos fundamentales para que el torneo se mantenga y crezca. En Lima, en noviembre del año pasado, nos lanzamos con una zona VIP gigante, con una explosión social ya que todos querían formar parte de ella. Había 1500 personas y eso es lo que buscábamos. De la mano de eso va lo deportivo, pero este otro perfil es el que esta haciendo viable estos torneos”, explicó el extenista.

De una escapada clandestina a Disney París, al título de Roland Garros

En 2008 ocurrió el milagro: Pablo Cuevas y Luis Horna ganaron el título de dobles de Roland Garros. Apenas unos meses antes habían triunfado en el dobles del Uruguay Open y prolongaron su racha en el torneo masculino más importante sobre polvo de ladrillo.

Pasados los años, el tiempo recuperó muchas anécdotas, pero también sirvió para una confesión por pate de Horna: “me arrepiento de no haber extendido mi carrera un poco más. Tenía decidido retirarme en 2009, y con Pablo ganamos en París y fuimos semifinalistas en el Masters de Shanghai. Ahora que pasó el tiempo, creo que podría haber, jugado un poco más, y haber extendido la cupla con Pablo. Luego él siguió creciendo y un poco hizo eso junto a Marcel Granollers.

“Ahora que pasó el tiempo, y que tengo un hijo de 11 años que juega tenis, todo adquiere un valor agregado. Tenemos la ilusión de ir este año juntos a Roland Garros, y eso definitivamente me engancha con aquello tan importante que vivimos aquel sábado juntos con Cuevas”, añadió Horna.

La odisea histórica en París naturalmente guarda muchas anécdotas. Tal vez una de las más significativas sea la de la escapada clandestina a Disney.

“Después de ganar las semifinales tuvimos dos días de descanso y el primero de ellos me fui a Disney con mi esposa y mis hijos porque si no me mataban ya que llevábamos tres semanas en París. Había llegado una semana antes del torneo, más una semana de jugar singles y otra del dobles. Paris suena muy lindo, pero no para estar encerrado tanto tiempo con dos niños chicos”, recuerda Lucho.

“Lo increíble es que nos fuimos a Disney y en el Metro me lo encontré a Bebe Pérez, que también iba para ahí con la familia. Y me preguntó qué hacía yendo a Disney cuando tenía que jugar la final de Roland Garros dos días más tarde. Le comenté que si no llevaba a la familia no iba a poder jugarla porque me iban a lesionar. El tema es que no le había dicho nada ma Pablo Cuevas de que me iba a Disney. Me dijo de entrenar y le dije que prefería descansar para tener el día libre. Pero como me crucé con Bebe, no me quedó más remedio que decirle al día siguiente a Pablo que me había ido de paseo con la familia y él me quería matar”, recuerda ahora entre sonrisas.

Lo otro que recuerda Horna es que Martín Cuevas, el hermano de Pablo, llegó para la final entonces había “un ambiente muy agradable y familiar en la previa.”

Horna dice que uno de los recuerdos más lindos fue que ese día llegó Pancho Mastelli su entrenador para compartir esa final.

“En el calentamiento toqué la primera pelota y me di cuenta que podía tirarla afuera. Iba a ser uno de esos días en los que sentías que todo estaba de tu lado y que nada podía salir mal. Pablo también estaba con sus golpes muy limpios y hermosos, como juega él. Sentíamos de forma increíble la pelota. Además, se nubló, cayeron unas gotitas, y todas esas condiciones nos eran muy favorables. Y al final jugamos espectacular. Fue inolvidable y hermoso”, agregó el peruano.

La venganza y el recuerdo de Punta del Este

Luego de ganar Roland Garros, Horna y Cuevas clasificaron al Masters de dobles en Shanghai, otro hito histórico para Perú y Uruguay, pero también para el tenis sudamericano. “Ahí perdimos en semifinales y Nestor y Zimonjic se vengaron y nos pegaron flor de paliza”, recuerda Horna. En París los sudamericanos habían ganado la final 62 63, pero en Shanghai perdieron 61 63.

Horna regresó a Punta del Este, una ciudad que le trae de sus primeros lindos recuerdos. Fue en esta ciudad, y en este Cantegril Country Club donde sintió por primera vez que podía ganar dinero con el tenis.

“En 1999 perdí un partido durísimo ante Martín Rodríguez aquí, y sentí por primera vez que podía hacer una carrera en el tenis”, recuerda Horna sobre aquel triunfo 60 67 64 por parte del argentino, quien era el primer cabeza de serie del torneo.

