Lugano y Markarián sobre grupo mundialista de Uruguay: "España, una piedra en el zapato"

El sorteo del grupo H del Mundial 2026 dejó a Uruguay emparejado con España, Arabia Saudita y Cabo Verde, y las primeras reacciones de figuras celestes no tardaron en llegar. Tanto Diego Lugano como Sergio Markarián coincidieron en que la selección europea es, para Uruguay, un rival históricamente incómodo.

En diálogo con DSports, Lugano no ocultó su decepción inicial: “Me quería matar, porque el jueves había dicho que el único que no quería era España”, confesó la Tota tras conocerse el grupo.

El excapitán celeste explicó por qué el conjunto de Luis de la Fuente representa un obstáculo particular: “España es una piedra en el zapato para nosotros, por su forma de jugar. De diez partidos en la historia, perdimos cinco y empatamos cinco. Siempre lo sentí como un fútbol que nos cae mal”.

Aun así, Lugano reconoció que el panorama mejoró al completarse el grupo: “Después, con Arabia Saudita y Cabo Verde se volvió un poco más accesible, y me tranquilicé un poco”.

Palabra de DT

Quien también se expresó fue el exentrenador de la Celeste, Sergio Markarián, entrevistado en El Camino Celeste (Canal 4). Su análisis fue igual de categórico: “España es lo mejor de Europa, como Argentina es lo mejor de América. Clasificó muy cómodo al Mundial. En ataque, son terribles.”

Markarián cerró detallando las virtudes del equipo europeo: “Tiene jugadores de muy buena técnica y movilidad en la mitad de la cancha. Los extremos a pierna cambiada juegan muy bien, si bien no termina de consolidar un ‘9’, los tiene, cuenta con buenos defensores, buenos atacantes, tiene banco… tiene todo.”

