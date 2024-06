Luciano Rodríguez explicó los argumentos que dio Bielsa para no llevarlo a la Copa América

Selección

Luciano Rodríguez retornó desde Estados Unidos y al bajar del avión dialogó con El Polideportivo y Sport 890, ante cuyos micrófonos dijo estar “tranquilo” tras “disfrutar de una semana muy emocionante con los compañeros de la selección”.

“No tuve la suerte de quedar pero les deseo los mayores éxitos a cada uno. Estoy muy ilusionado con el comienzo de la Copa América para vivirla como un hincha más”, expresó tras ser uno de los desafectados de la lista definitiva.

El delantero de Liverpool contó que el entrenador de la Celeste, el argentino Marcelo Bielsa, les comunicó la decisión a él “y a un par de compañeros, obviamente con todo respeto”, y que “fue muy bien tomada de ambas partes”.

“Hay muy buenos jugadores y podía pasar. Estoy orgulloso de lo que he podido lograr estando ahí con esas bestias. El fútbol es así y ahora a alentar como uno más con la familia”, señaló, y detalló las razones por las que el seleccionador optó por no utilizarlo.

??? "Marcelo me dijo que tomó la decisión de no llevarme porque no he tenido un buen semestre"



“Me contó por qué tomó la decisión de llevarme. No he tenido un buen semestre en lo que va del año y también es razonable porque hay jugadores que están en ligas superiores. En el fútbol uruguayo estamos un poco deteriorados en lo que es eso. Ese fue el argumento que me dio y es muy válido”, dijo.

Sobre la experiencia preparando el partido ante México, dijo que fue “única y en una ciudad hermosa como Denver”. “Fue un plantel corto, como se vio, pero se disfrutó muchísimo y lo que pidió Marcelo se pudo acatar muy bien. Se vio en lo que fue el partido. Se disfrutó mucho con los compañeros y estoy muy agradecido”, dijo.

Luciano Rodríguez valoró además que recibió un mensaje de Luis Suárez. “Me llegó a escribir. Me envió un mensaje muy emotivo. Estoy muy agradecido con Luis, que siempre está presente y me escribe cada vez que vengo con la selección. Es un crack y un ídolo para mí y para muchos de nosotros”, ponderó.

El futuro y el Girona

Consultado por su futuro y el pase al Girona de España, dijo que “no está nada confirmado”. “A mí no me avisaron nada. Sé que han salido noticias por las redes y estoy al tanto. He preguntado pero no hay nada oficial”, expresó.

“Ahora voy a pasar con la familia, después hablaré algo con mi representante y con el técnico y el presidente del club. Por ahora sigo siendo jugador de Liverpool y mañana me tendré que presentar a entrenar. Y si el técnico lo dispone, estar a la orden el fin de semana”, dijo.

“Con lo que no está en mis manos no puedo hacer nada. Yo lo que hago es jugar al fútbol y es en lo que me tengo que concentrar. Lo que arreglen mis representantes con algún club me lo dirán después, y ahí sí veremos qué haremos”, concluyó.

