Luciano Rodríguez, Boselli y Homenchenko destacaron en el primer triunfo de Uruguay

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Randall Rodríguez: No fue exigido, por lo que no tuvo trabajo y fue un espectador más, debido a que la selección peruana no generaba situaciones de gol y tampoco pasó la mitad de la cancha.

Rodrigo Chagas: Sufrió alguna complicación defensiva debido a que el rival, a la hora de atacar, optaba por hacerlo a través de su sector y, en varias ocasiones, el lateral se encontraba en inferioridad numérica. En alguna ocasión aislada, logró proyectarse y asociarse con Renzo Sánchez.

Sebastián Boselli: Con su ingreso a la oncena titular, le dio voz de mando a la defensa, que mejoró ampliamente respecto al rendimiento de los primeros dos partidos. Sobrio a la hora de marca y seguro en el juego aéreo. Le costó con los pies en los balones largos.

Nicolás Marichal: Respondió correctamente ante los pocos ataques del rival. Al igual que su compañero de zaga, Sebastián Boselli, no estuvo preciso en los envíos largos.

Valentín Rodríguez: Durante los primeros minutos, no logró incidir en el juego ofensivo, aunque tampoco tuvo errores a nivel defensivo. Sin embargo, fue clave para el primer gol. El lateral izquierdo se hizo cargo de la pelota, encaró desde afuera hacia adentro, pisó el área y se dejó caer cuando sintió un pisotón del defensa que llevó al árbitro a cobrar el penal que, posteriormente, fue cambiado por gol por Luciano Rodríguez.

Renzo Sánchez: Convirtió el tercer gol de Uruguay, con un buen tiro a colocar desde media distancia que, lentamente, se metió en el fondo de la red del arquero peruano, quien acompañó la trayectoria de la pelota con su mirada. Alternó entre buenas y malas, aunque con más de las últimas.

Santiago Homenchenko: Al ser el único futbolista de marca en la mitad de la cancha, tenía la obligación de cumplir con un trabajo defensivo importante para que el equipo lograra adueñarse de la pelota y el juego, y así fue. Hizo el balance clave y quitó varias pelotas. Con esta en los pies, fue de menos a más en el partido. Además, comenzó la jugada del primer gol del partido, abriendo la cancha con criterio, y anotó el segundo, con un buen cabezazo tras aparecer sin marca en el segundo palo. Se retiró sentido a los 62’, por Vicente Poggi.

Thiago Palacios: En el primer tiempo, no logró incidir en el juego de Uruguay y tampoco colaborar a la hora de marcar (esta última no acostumbra a ser su función, pero, jugando de interior, a veces requiere de su ayuda). En el complemento, mostró una leve mejora y participó de alguna jugada. Salió a los 80’, por Matías Fonseca.

Matías Abaldo: Fue de los puntos más bajos de Uruguay. En el primer tiempo, no entró en juego. Para la segunda mitad, Uruguay volcó su generación al sector derecho y fue partícipe de alguna situación.

Luciano Rodríguez: Insistió en los ataques celestes y volvió a ser de los más destacados. Se hizo cargo de la pelota a los 43’, para ejecutar el penal que abrió el partido. Definió de buena manera, con tranquilidad, pero también categoría, y el remate resultó imposible de atajar para el golero de Perú.

Juan Cruz de los Santos: Fue importante en el segundo gol uruguayo, asistiendo a Santiago Homenchenko con un centro pasado que superó a toda la defensa peruana y encontró al volante central uruguayo.

LOS QUE INGRESARON

Vicente Poggi: A los 62’ por Santiago Homenchenko. Le dio aire a la mitad de la cancha y se mostró correcto a la hora de manejar la pelota.

Mateo Ponte: A los 73’ por Renzo Sánchez. No incidió en el juego, ni logró proyectarse en ataque, pero tampoco sufrió en defensa, ya que Perú no atacó.

Fredy Martínez: A los 80’ por Valentín Rodríguez. Pocos minutos para ser evaluado.

Matías Fonseca: A los 80’ por Thiago Palacios. Pocos minutos para ser evaluado.

