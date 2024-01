Selección

Luciano Rodríguez: “Nos dieron vuelta por errores propios, no por virtudes del rival”

Uruguay ganaba con comodidad en su debut en el Preolímpico de Venezuela, pero Paraguay se acomodó en la cancha y derrotó 4-3 a la Celeste. “Fue un partido difícil. Empezamos bien, pero por errores propios nos dieron vuelta el resultado. Fueron errores propios, no virtudes del rival”, dijo Luciano Rodríguez tras el partido.

“Es el primer partido y hay que seguir. Falta mucho y son errores que son mejores que nos pasen ahora y no en la etapa final, si es que pasamos”, añadió, y mencionó sobre su hat-trick: “Hacer tres goles siempre es importante para el delantero, pero, en este caso, no me genera nada por lo que fue el resultado y por como quedó posicionado el equipo”.

César Araújo, el capitán, indicó: “Es un resultado complicado. Empezamos bien y por errores nuestros lo terminaos pagando caro. A veces se hace difícil cuando los criterios son diferentes para los equipos. Hay que seguir trabajando duro, corregir los errores y preparar el próximo el próximo partido”.

