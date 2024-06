Lucas Torreira y su ausencia en la selección uruguaya: “No tengo explicación”

Selección

Lucas Torreira, volante central uruguayo que se encuentra en Galatasaray de Turquía, se refirió a su ausencia en las últimas convocatorias de la selección uruguaya. El jugador de 28 años ha quedado relegado desde la llegada de Marcelo Bielsa a la dirección técnica celeste

“Cada vez que la gente me pregunta por mi ausencia en la selección, sinceramente no tengo explicación. Llevaba casi seis años en la selección. No es que era un desconocido, sino que, mal o bien, fui parte de la selección, fui parte de dos Mundiales y dos Copas América, y en este momento me duele no estar, porque juego para vestir la camiseta de mi país”, expresó el mediocampista en Encarando la mañana, de radio Impacto (de Fray Bentos).

Y concluyó: “Me duele, me duele. No sé si no lo entiendo al técnico, porque no lo conozco personalmente. Sí como entrenador, porque tiene un largo recorrido. Me gustaría saber qué piensa él de mí para poder prepararme, y en qué tengo que mejorar para poder estar en la selección, ya que estoy compitiendo a gran nivel”.

Torreira jugó los Mundiales 2018 y 2022, y las Copas América 2019 y 2021 con Uruguay. Además, disputó un total de 40 encuentros con la camiseta charrúa, y participó de dos Eliminatorias sudamericanas (rumbo al Mundial 2018 y al 2022).

