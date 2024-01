Fútbol uruguayo

Lucas Torreira: “Soy hincha de Nacional. No me animaba a decirlo por miedo a las críticas”

Lucas Torreira, actual futbolista del Galatasaray turco y mundialista en dos ocasiones con la selección uruguaya, dialogó en las últimas horas con El Podcast de Damián Herrera, en el que repasó su carrera, su actualidad y también tiró la bomba sobre de qué club es hincha en Uruguay, además de su recocido amor por Boca Juniors.

“Hace casi un año que no doy una nota. No por nada en particular, sino porque quería estar un poco alejado de los medios por algunos problemas personales”, comenzó diciendo, y reflexionó: “Por lo general, no contestamos lo que todos quieren escuchar, sino lo que nos hace bien y lo que no puede llegar a tener repercusión”.

“Desde que estoy en el profesionalismo aprendí a que siempre hay que ir con la verdad, pero tratando de no hacer daño ni lastimar a nadie”, añadió. Explicó que le duele no estar en la selección: “Uno de los motivos por los que no quería hablar es que estaba muy frustrado. Uno a veces está enojado o sensible y puede decir algo de más que puede cerrar una puerta, y para mí la selección es lo más importante”.

Y apuntó: “Me estoy muriendo por ir, por ser llamado por Bielsa. Me gustaría que me diga por qué no estoy siendo llamado. No tiene la necesidad de decirlo, pero estaría bueno para que pueda mejorar y poder volver. Siento una envidia sana por lo que está pasando”. “Si no me llama es porque considera que los jugadores que está llevando pueden llevar a cabo mucho mejor la idea que él pretende para la selección. No considero que no me lleva porque tiene algún problema conmigo”, siguió.

Sobre la posibilidad de jugar en Uruguay, aprovechó y deslizó: “Te voy a decir algo que nunca lo dije y que no me animaba a decirlo por el miedo de ser criticado por alguien. A veces pensaba: ‘Quiero ser reconocido por ser un jugador de la selección’, y por sentir miedo de que alguien me pueda llegar a decir algo nunca lo dije, pero soy hincha de Nacional”.

“Respeto muchísimo a Peñarol porque me tocó jugar en el club y fue una de las experiencias más lindas jugando en baby fútbol”, indicó. “Me gustaría jugar en Nacional el día de mañana porque nunca jugué en Primera División y estaría bueno darme esa posibilidad”, dijo.

“Como siempre dije: mi sueño máximo es llegar a Boca. Me muero por ir a jugar a Boca. Estoy mucho en contacto con Román [Riquelme] y sé que la posibilidad está cada vez más cerca porque ya son muchos años en Europa y extraño estar en mi casa y poder estar cerca de mi familia. El año pasado tuve conversaciones con equipos de Sudamérica, pero ahora es momento de estar acá [Galatasaray] y disfrutar”, finalizó.

