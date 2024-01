Los audios VAR del polémico triunfo del Real Madrid y la jocosa respuesta del Almería

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Los audios del VAR del partido que Real Madrid le ganó al Almería 3-2 de atrás y como local por La Liga de España son lo más comentado por estas horas entre el público futbolero español.

En los videos se pueden escuchar las indicaciones de Alejandro Hernández Hernández desde el VAR al juez de campo, Francisco Hernández Maeso, en tres acciones: la mano del penal de Kaiky, una falta a Jude Bellingham en el 1-3 anulado al Almería y el gol de Vinícius Junior, que aseguran es con el hombro, aunque en tiempo real el árbitro central lo anuló por mano.

“Te pongo high behind para que la veas en contexto y la separación entre jugadores”, indicó Hernández Hernández desde el VAR en la acción del primer gol del Real Madrid de penal. “Perfecto. Remata el jugador del Madrid y golpea en el brazo separado, ocupando un espacio el defensor del Almería. Voy a pitar penalti sin tarjeta”, respondió Hernández Maeso. Ninguno vio la falta del alemán Antonio Rudiger al ir a buscar la pelota.

Luego, en el tanto anulado a Sergio Arribas en una jugada que se inicia con Jude Bellingham cayendo al césped tras recibir un golpe en el rostro, el VAR mostró la jugada desde el inicio. “Ven a verla, Fran, te recomiendo un on field review por posible falta en ataque en la acción del gol”, indicaron desde el VAR.

“Pónmela en dinámica. Efectivamente es el inicio de la acción y voy a pitar falta a favor del Real Madrid con amarilla al 6 del Almería”, respondió el árbitro principal tras revisar la segunda acción del partido en la pantalla ubicada entre los dos banquillos en el Santiago Bernabéu.

Por último, volvió a ser llamado Hernández Maeso en el tanto del 2-2, marcado por Vinícius Junior y en el que Almería reclamó falta en ataque y mano del brasileño, que fue lo que marcó el árbitro en tiempo real. “Te voy a recomendar un on field review para que valores la no mano, la posible no mano”, apuntó Hernández Hernández. “Fran, te voy a mostrar, ¿vale? Le da en el hombro derecho”, añadió.

“Perfecto. Lánzamelo. Ponme el punto de contacto. Para mí, falta en ataque, no hay”, respondió Hernández Maeso en la conversación con el VAR. “Coincido contigo. Y la pelota impacta en el hombro. Párala en el punto de contacto para que se vea, por favor. Perfecto, le da con el hombro y es gol válido, ¿de acuerdo? Voy a señalar gol, no hay falta”, aseguró el juez.

Luego de las tres publicaciones de la Real Federación Española de Fútbol, Almería reaccionó con un par de tuits al respecto.

Suficientes ediciones de vídeo por hoy ?? — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

?? ¿Por qué no se le muestran al árbitro el resto de ángulos que hemos podido ver en TV? https://t.co/tGc8fTusvu — UD Almería (@U_D_Almeria) January 21, 2024

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy