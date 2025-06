Lodeiro: qué resignó por “amor” a Nacional, los que lo resisten y sus mensajes con Suárez

Fútbol uruguayo

Nicolás Lodeiro viajó este viernes por la tarde rumbo a Estados Unidos para solucionar su salida de Houston Dynamo, equipo con el que tiene contrato hasta diciembre, pero con una cláusula de salida exclusiva para Nacional.

El mediapunta, de 36 años, no pudo subirse al avión este jueves debido a las condiciones climáticas. En Houston, el sanducero negociará la liberación de su contrato para firmar por un año con el equipo de Pablo Peirano: “Falta el último pasito”.

En el Aeropuerto Internacional de Carrasco, Lodeiro aseguró estar “contento” por arreglar su vuelta al club que lo formó. “Esperemos que finalice todo como queremos”, añadió, en diálogo con la prensa.

Con respecto a la reunión con directivos de Nacional, entre ellos el vicepresidente, Flavio Perchman, señaló: “La charla fue buena, salió linda. Uno está feliz de cómo se dio”. “Resigné todo, vengo por amor al club”, expresó.

Su retorno es “una alegría enorme” y significa mucho para él y para su familia, indicó. “Vuelvo a donde fui feliz y que me formó como persona”, agregó.

Confirmó, además, que tuvo un intercambio con su “amigo” Luis Suárez, quien está “feliz” por su regreso a Nacional. “Tal vez lo convencemos”, dijo entre risas.

Sobre los hinchas que lo resisten porque no volvió antes, fue claro: “Los entiendo, siempre están esas divisiones. Hubo momentos en los que pude volver, pero tenía contrato en otros lados o el club no me estaba buscando; se dan esas cosas a veces”.

“Capaz que, por no salir a aclarar, queda en esa. La gente que me conoce sabe el sentimiento que tengo por el club”, ahondó, y afirmó que “vuelve el mismo” Lodeiro “que se fue, con las mismas energías”.

El hecho de que Peirano lo tuviera en sus planes “fue una tranquilidad”: “Si no tenía la aprobación del técnico, iba a ser el primero en no querer venir”.

“Vengo para sumar”, señaló, y habló de la “sobrepoblación” en su posición de la cancha: “Siempre jugamos con Mauri [Pereyra], nos complementamos”.

“No hablé con Seba [Coates] ni con Mauri porque uno no quiere intervenir; están metidos en el Intermedio. Están disfrutando mucho de estar en el club”, concluyó.

