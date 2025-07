Loco Abreu recordó a “su suplente” Ronaldinho y sorprendió con anuncio: “Voy a volver”

Fútbol Internacional

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

Washington Sebastián Abreu, a sus 48 años, dejó abierta la posibilidad de volver a las canchas de fútbol durante una entrevista realizada en TNT Brasil donde aseveró: “No puedo adelantar nada”.

Abreu, actual entrenador del Tijuana en México, al ser consultado sobre su retiro y si extrañaba estar dentro de un campo de juego, sorprendió al anunciar que podría regresar.

“No es solo que quiera, voy a volver”, dijo en tono pícaro, para no dar mayores detalles: “Eso es todo, no puedo adelantar nada”.

“¿Estoy mal?”, le preguntó al entrevistador sobre su estado físico y luego repitió: “No voy a decir nada, boca cerrada. Me muero por decírtelo, pero no puedo”, cerró.

Durante la entrevista recordó además una anécdota muy particular que hizo reír a varios: “Jugué con Ronaldinho en el Grêmio. Él tenía 17 años y yo 20”.

Parece notícia do Olé do Brasil, mas não é!



El Loco Abreu vai voltar a jogar! E no Brasil!



O cara que meteu gol de cavadinha em Copa do Mundo. O cara que foi técnico e jogador ao mesmo tempo. O cara que jogou em mais de 30 times. O cara que não tremia de jeito nenhum.



EL… pic.twitter.com/uSBq2TyJuG — Olé do Brasil (@Oledobrasil) July 2, 2025

“Dinho ya destacaba, pero el entrenador no lo puso en el equipo porque pensó que le faltaba físico y optó por colocarme a mi. Entonces puedo decir, con vergüenza, que Ronaldinho fue mi suplente”, cerró con una carcajada.

Los Xolos de Tijuana abrirán la temporada oficial el viernes 11 de julio en casa contra Querétaro en la jornada uno, marcando el debut del Loco como director técnico del equipo.

Además, el club comenzará en julio su participación en dos torneos: el torneo mexicano de fútbol y la International Leagues Cup, en la cual debutarán el jueves 31 de julio contra el campeón de la MLS, Los Ángeles Galaxy, en partidos que se jugarán en varias ciudades de Estados Unidos.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy