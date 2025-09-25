Liverpool y Peñarol en AUF: “Estamos firmando carta de defunción del fútbol profesional”

Fútbol uruguayo

El Consejo de Fútbol Profesional en el que se votó el pliego presentado por el Comité Ejecutivo de la Asociación Uruguaya de Fútbol tuvo varios momentos y discursos calientes, como los que asumieron los representantes de Liverpool y Peñarol, ambos clubes que votaron en contra.

En el caso de los negriazules, fue su presidente, José Luis Palma, el que encabezó la delegación. A la hora de argumentar, mencionó: “Voy a compartir un concepto expresado por quienes me sucedieron en el uso de la palabra. Es una noche histórica, pero, a mi entender, no lo es precisamente por lo que se acaba de mencionar [la votación positiva al pliego], sino porque estamos firmando la carta de defunción del fútbol profesional”.

“Es una defunción porque lo único que teníamos hasta hoy —en teoría; en los hechos hemos sido avasallados— eran los derechos que nos consagran en la organización de los campeonatos y la independencia económica. La hemos entregado y no nos queda nada”, comentó.

Amarillo y negro

Del lado de los carboneros, el primero en tomar la palabra fue Julio Trostchansky, quien expresó su posición: “Hablar de transparencia le queda grande a muchos y no lo podemos dejar pasar. En esta Asociación hubo muchas cosas, menos transparencia”.

“Estamos en una AUF arruinada desde lo financiero, con balances presentados fuera de fecha, cuestionados en procesos judiciales, que no da a conocer los términos del contrato con Bielsa con Nike. Nunca tuvimos información porque todo era confidencial”, señaló.

Y continuó: “Quienes estamos en una vereda opuesta no hemos tenido un proceso transparente. La democracia es la de los votos, pero no por eso las mayorías siempre tienen la razón y hacen las cosas bien”.

“Es como cuando uno piensa que un cáncer de un centímetro no va a hacer daño y va a ser curado. Empieza a crecer, ataca el organismo, genera metástasis y puede acabar con la vida”, comentó.

“Estamos terminando con la vida de los clubes como los conocemos hoy; los clubes tradicionales están sellando la carta de defunción, con una conducción de una AUF que defendió siempre a los grupos de interés”, cerró.

El presidente de @CerroLargoFc Ernesto Dehl dejando como Súper Héroe de los chicos al delegado de @Nacional Javier Gomensoro es una escena de cine en el Consejo de Liga pic.twitter.com/xw2V1XYPUT — Mathias Amaro (@bichiamaro) September 26, 2025

