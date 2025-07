Liverpool perdió a una de sus figuras para el Clausura: “Me llevo los mejores recuerdos”

Fútbol uruguayo

El paraguayo Hugo Quintana, volante que fue figura del Liverpool campeón del torneo Apertura, se despidió este viernes del club, ya que regresa a Olimpia de su país, club dueño de su ficha.

Quintana, de 23 años, llegó al Negriazul a mediados de 2024 a préstamo desde el Decano paraguayo y rápidamente se ganó un puesto en el once titular.

En 2025, entre torneo Apertura, que lo ganó Liverpool, e Intermedio, el volante aportó seis goles y cinco asistencias en 22 partidos. Fue titular en 21 de los encuentros que jugó y nunca estuvo ausente (1.871 minutos jugados).

En total, su pasaje por Liverpool fue de 36 partidos en un año, con ocho goles anotados y cinco asistencias entregadas. En el Clausura 2024 jugó 14 partidos (titular en 12) de 15 posibles y marcó dos tantos.

“Quiero dar las gracias por todo este tiempo a toda la gente que trabaja en el club, técnicos, staff, dirigentes. A mis compañeros que me ayudaron y me hicieron sentir uno más desde el primer día me llevo los mejores recuerdos y amigos. Gracias a la gente negriazul por el cariño de siempre. Lo mejor para lo que viene”, escribió.

