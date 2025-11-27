Liverpool comprará la ficha de Nicolás Vallejo a Independiente: ¿cuánto desembolsará?

Fútbol uruguayo

Nicolás Vallejo fue una de las figuras de Liverpool en la temporada. El argentino, de 21 años, aportó cuatro goles y 12 asistencias en 37 partidos, siendo además un gran socio de Abel Hernández, quien terminó siendo el goleador de la Liga AUF Uruguaya.

El extremo llegó al Negriazul a comienzos de año a préstamo de Independiente de Argentina por un año, pero el equipo uruguayo se guardó una opción de compra. La misma es de unos US$ 1.500.000.

El gran presente que atraviesa Liverpool, que posee “26 millones de dólares en caja” y que, además, “tiene por cobrar 14 millones más en cuotas a clubes de primera línea”, hace que pueda permitirse plantearse la posibilidad de hacer uso de la opción de compra.

En las últimas horas surgieron rumores, sobre todo en redes sociales, de que tanto Peñarol como Nacional estarían interesados en Vallejo, pero Daniel Seoane, secretario general de Independiente, aseguró que Liverpool ya hace gestiones para adquirir el 70% de la ficha del extremo.

“Liverpool tiene la opción de comprarlo, por lo que tenemos entendido y por lo que nos dijo el repre, tiene tiempo hasta el 15 de diciembre, pero van a hacer uso de la opción”, contó en diálogo con radio La Red.

El Negriazul, presidido por José Luis Palma, buscará retener parte del plantel que lo llevó hasta las semifinales de la Liga AUF Uruguaya en una temporada 2026 en la que tendrá que jugar la fase previa de la Copa Libertadores.

De antemano ya sabe que su entrenador, Joaquín Papa, se irá a dirigir al exterior.

