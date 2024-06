Fútbol Internacional

Lionel Messi descartó la opción de volver a Newell’s Old Boys al hablar de su futuro

A menos de dos semanas de cumplir 37 años, Lionel Messi se encuentra en Estados Unidos junto a sus compañeros de la selección argentina pensando en la defensa del título de la Copa América, que comenzará para los albicelestes el 20 de junio ante Canadá en Atlanta.

De reojo, y sabiendo que el reloj biológico no deja de girar, sabe que el retiro está cerca, pero de momento no piensa en esa posibilidad y tampoco se siente preparado. “Toda mi vida hice esto. Me encanta jugar a la pelota”, dijo en una entrevista con ESPN.

“Disfruto de los entrenamientos, del día a día y de los partidos. Un poco de miedo a que se termine todo siempre hay. Fue un paso difícil dejar Europa para venir acá. El hecho de haber sido campeón del mundo ayudó mucho a ver las cosas de otra manera”, añadió.

“No lo pienso”, comentó sobre el retiro. “Intento disfrutar y por eso disfruto mucho más todo, porque soy consciente de que cada vez falta menos y la paso bien, tanto en el club como en la selección, con compañeros y amigos al lado”, expresó el rosarino.

Cuando le preguntaron si el Inter Miami es el último club de su carrera, la respuesta fue un baldazo de agua fría para los hinchas de Newell’s Old Boys que todavía lo esperan con la casaca 10 pronta: “Si. Creo que va a ser mi último club”.

El resto de la entrevista será emitida hoy a partir de las 18:30 por ESPN.

