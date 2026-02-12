Lindsey Vonn: tres cirugías por una fractura tras brutal caída en los Juegos de Invierno

Más deportes

La estadounidense Lindsey Vonn, que el domingo sufrió una dura caída en el descenso de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026, anunció que este miércoles se sometió a una tercera operación de su tibia izquierda y que, aunque despacio, sabe que se recuperará.



“Hoy me operaron por tercera vez y fue un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré”, anunció en su cuenta de Instagram, junto a una foto con un aparatoso artilugio en su pierna izquierda.

“Gracias a todo el increíble equipo médico, a mis amigos y a mi familia, que han estado a mi lado; y por el maravilloso aluvión de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades infinitas a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de Estados Unidos que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animar”, añadió.

Vonn, que compitió a sus 41 años pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido una rotura del ligamento cruzado anterior de la izquierda en el descenso de la Copa del Mundo de Crans-Montana (Suiza), sufrió un aparatoso percance a los 13 segundos de esta cita olímpica.

Ya aclaró que nada tuvo que ver, en este caso, la rotura de ligamento. Su brazo derecho se enganchó en el interior de una puerta a máxima velocidad y le provocó un accidente que hace que sus posibilidades de volver a competir al máximo nivel sean muy bajas.

El doctor Jesse Morse, especialista en medicina regenerativa, dio fe de ello a través de su cuenta de X. “Cuando dijo que necesitaría varias cirugías, no bromeaba. Acaba de completar su tercera. Cuando digo que fue una fractura grave, no bromeo. Esto se llama fijador externo (‘x-fix’) y se utiliza para ayudar a estabilizar la tibia fracturada (y quizás más). Cuando les muestro esta radiografía, no es suya, pero ahora se hacen una idea de lo que está pasando. Mucha suerte para ella”, agregó.

EFE / FútbolUy