Liga de Naciones femenina: Uruguay enfrentará a Paraguay en Asunción este viernes

Fútbol femenino

La selección uruguaya femenina de fútbol jugará este viernes su segundo partido por la Liga de Naciones Femenina de Sudamérica cuando visite a Paraguay por la tercera fecha de la justa, una competencia que otorgará dos cupos directos al Mundial de Brasil 2027 y dos para la repesca mundial.

Las dirigidas por Ariel Longo tuvieron libre en la primera etapa, y luego empataron 2-2 con Argentina en su segunda presentación, por lo que buscarán en Asunción lograr su primera victoria en la competencia.

“Paraguay es un adversario que venimos analizando bastante, sabemos que cambiaron de técnico y eso puedo hacer que haya cambios, pero tiene un juego similar al nuestro”, dijo la golera Agustina Sánchez en el programa Derechos Exclusivos de Radio Uruguay.

“Nos sentimos muy bien”, dijo más tarde, para luego mencionar: “La Copa América fue una ventana para darnos cuenta que no somos menos que nadie [finalizaron cuartas] y tenemos la convicción de enfrentarnos a cualquiera con la intención de ganarnos un lugar en el Mundial”.

El encuentro entre celestes y guaraníes será desde las 20 horas en el Estadio La Huerta de Asunción, con capacidad para 15.000 espectadores.

Para este partido, Esperanza Pizarro, convocada en primera instancia quedó fuera por lesión y en su lugar se sumó Micaela Domínguez.

Tras este encuentro en Asunción, la celeste volverá a jugar el martes de local en el Parque Viera ante Ecuador por la cuarta etapa, partido para el que ya se venden las entradas a $ 190 a través de AUFTickets (menores de 12 años ingresarán gratis).

LAS 23 CONVOCADAS

Arqueras: Agustina Sánchez, Romina Olmedo y Josefina Villanueva.

Defensoras: Daiana Farías, Fátima Barone, Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Tregartten, Juliana Viera y Stephanie Lacoste

Mediocampistas: Ángela Gómez, Pamela González, Ximena Velazco, Pilar González, Sindy Ramírez, Micaela Domínguez y Luciana Gómez

Delanteras: Valentina Morales, Alaídez Paz, Wendy Carballo, Belén Aquino, Sofía Oxandabarat y Agustina Gómez.

