Liga de Naciones femenina: Uruguay, en la última, cayó 1-0 con Paraguay en Asunción

Uruguay, en la última jugada del partido, cayó derrotado 1-0 ante Paraguay en Asunción por la tercera fecha de la Liga de Naciones femenina que clasifica a dos selecciones al Mundial de Brasil y otras dos al repechaje.

El partido dio inicio con las locales tratando de hacerse del contralor del balón y con envíos largos tratando de ser directas para ofender a la visita.

Una pelota que peinó Rebeca Fernández y terminó en un remate de Fátima Acosta, fue la primera a fonde de las guaraníes.

Lentamente, con el crecimiento de Pamela y Pilar González, las celestes se afirmaron de otra manera desde las volantes, para buscar principalmente a Wendy Carballo.

Y así aparecieron dos opciones claras para quebrar la paridad, un centro de Alaides Paz desde la derecha que Aquino cabeceó sin poder darle con fuerza, y luego la misma jugadora probó con un remate.

Un tiro libre ejecutado por Pamela González reventó el travesaño sobre los 20', mientras que instantes después, fue Pilar González la que probó pero Bobadilla logró tapar.

Hacía méritos el equipo charrúa para adelantarse en el resultado, teniendo otro disparo cruzado de Aquino que se fue muy cerca. Recién en los minutos finales de esa primera etapa volvió a aparecer algo ofensivo de las locales, pero siempre encontrando a Sánchez bien parada para conjurar.

Rosa Miño, que tenía amarilla y pegó un patadón sobre Wendy Carballo, fue perdonada por la árbitra argentina María Laura Fortunato, que debió volverla a amonestar y por ende, sacarle la roja. 0-0 y al descanso.

En el complemento el entrenador guaraní apostó a variantes y eso le dio resultados ya que le permitió adelantarse nuevamente en cancha y generar un par de ocasiones con Lice Chamorro.

A esa altura el duelo había bajado en intensidad ya que el calor y cansancio hacían mella en las jugadoras. Wendy Carballo, muy activa, retrocedía en cancha para ser manija celeste, pero con el aval de la jueza argentina que no amonestaba cuando debio hacerlo, era víctima de una falta tras otra.

Longo también decidió mover el banco refrescando el once y de allí al cierre fue el combinado celeste el que tuvo las mejores ocasiones de llegar al gol, que no pudo concretar.

Y eso lo pagó caro ya que a los 90'+6' una mala salida con el pie de Agustina Sánchez, permitió recuperar la pelota a la albirroja, que se mandó y terminó inflando las redes con un disparo de Claudia Martínez.

Decepción uruguaya que se vino con las manos vacías de Asunción y el próximo martes enfrentarán a Ecuador buscando la primera victoria. Recordemos que en el debut habían igualado 2-2 con Argentina en el Centenario.

PARAGUAY 1-0 URUGUAY

PARAGUAY: Alicia Bobadilla; Liz Barreto (45' María Vecca), Dahiana Bogarín, Fiorela Martínez, Camila Arrieta (62' Cindy Ramos); Rosa Miño (62' Deisy Ojeda), Celeste Aguilera (68' Danna Garcete), Fátima Acosta, Claudia Martínez; Rebeca Fernández (77' Antonia Riveros), Lice Chamorro. DT: Herminio Barrios.

URUGUAY: Agustina Sánchez; Laura Felipe, Yannel Correa, Stephanie Lacoste, Stephanie Tregartten (45' Sofía Oxandabarat); Alaides Paz (59' Ángela Gómez), Pamela González, Pilar González (85' Luciana Gómez), Juliana Viera; Wendy Carballo, Belén Aquino (85' Agustina Gómez). DT: Ariel Longo.

Goles: 90'+6' Claudia Martínez (P)

Árbitros: María Laura Fortunato, Gisela Trucco y Daiana Milone (Argentina)

Cuarta árbitra: Adriana Álvarez (Argentina)

VAR: Salomé Di Iorio y Mariana de Almeida (Argentina)

Estadio: La Huerta (Asunción).

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy