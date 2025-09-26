Fútbol uruguayo

Liga Universitaria: juez fue agredido con puñetazo; se suspendió la fecha y hubo sanciones

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Liga Universitaria decidió suspender su etapa de este fin de semana debido al paro que realizaron los árbitros a raíz de una agresión sufrida por uno de ellos el pasado fin de semana, en el partido entre Mariscal Nassazi y Nuestra Señora de Lourdes.

El encuentro correspondía a la segunda fecha de la ronda de permanencia y descenso de la Divisional F, en cancha de Juan XXIII.

A los 52 minutos del partido, el juez Aníbal Vogrincic expulsó al futbolista Carlos Martínez, del club Nuestra Señora de Lourdes, por una infracción, y este respondió con un golpe de puño en la cabeza al árbitro, lo que provocó su caída y “pérdida momentánea de la reacción”.

Por este motivo, la Liga Universitaria resolvió sancionar a Nuestra Señora de Lourdes con la suspensión de afiliación hasta que se expida en forma definitiva el Tribunal de Penas.

Además, el jugador quedó inhabilitado de forma provisoria.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy