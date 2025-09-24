Liga Conmebol Evolución: la sub-15 de Uruguay debutó con victoria 1-0 sobre Paraguay

Selección

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

La Liga Conmebol Evolución, disputada por selecciones sub-15 a partir de hoy en el complejo del Comité Olímpico Paraguayo en Luque, se puso en marcha con el 3-0 de Argentina sobre Bolivia y siguió con triunfo uruguayo por 1-0 sobre Paraguay.

A los 25’ del segundo tiempo (65’ de tiempo corrido por jugarse dos tiempos de 40 minutos) se dio el único gol del encuentro, cuando Facundo Rodríguez, jugador de City Torque, ejecutó un tiro libre que pasó por el medio de la barrera y descolocó al arquero Lucas Silvero.

Jugaron por Uruguay Luis Machín; Felipe Lazo, Dylan Mora (80’ Thiago Fernández), Ezequiel Fernández y Tomás Inthamoussu; Facundo Rodríguez, Facundo Quartiani (62’ Lautaro Rodales) y Samuel Pintos; Ignacio Cardozo (62’ Valentín Moliterno), Vicente Pesce (62’ Alessio Cartagena) y Alan Soares de Lima (73’ Nicolás González).

El equipo dirigido por Ignacio María González volverá a jugar el domingo a las 8 frente a Chile, mismo horario en el que se medirá con Bolivia el jueves 2. Dos días después cerrará su actuación en el grupo B ante Argentina a las 10:30, buscando el pasaje a semifinales.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy