Libertadores: el Táchira de Recoba avanzó, en un final de locos, con su arquero como héroe

Deportivo Táchira le ganó a The Strongest 1-0 como local en San Cristóbal por la vuelta de la primera fase de la Copa Libertadores y, por penales, clasificó a la segunda, instancia en la que será rival de Deportes Tolima de Colombia.

El delantero uruguayo Rodrigo Pollero anotó de cabeza a los 32’ el único gol del partido, en un trámite que mostró una constante: el equipo venezolano yendo al frente y buscando el resultado, y los bolivianos haciendo tiempo, con su arquero Luis Banegas a la cabeza.

El conjunto visitante, que no atacó en toda la noche, tuvo una oportunidad inmejorable de clasificar en el octavo minuto del tiempo adicional. Una mano del argentino Lautaro Lusnig generó, a instancias del VAR, un penal para The Strongest, pero el arquero Jesús Camargo se vistió de héroe y se lo atajó a Víctor Abrego.

Como si fuera poco, Camargo ejecutó el último disparo en la tanda de penales, que terminó 5-3 a favor del equipo dirigido por Álvaro Recoba gracias al remate de Widen Saucedo que pegó en el travesaño.

El Chino puso a cuatro uruguayos como titulares, de los cuales tres jugaron todo el partido: Guillermo Fratta, Agustín Pérez y Rodrigo Pollero. Además, Jairo Villalpando disputó los primeros 82 minutos.

