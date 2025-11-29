Libertadores: Palmeiras y Flamengo están empatando sin goles en el Monumental de Lima

El partido comenzó con dos equipos que lejos de retrasarse iban a buscar el arco rival, con poca contención en la mitad de la cancha y las bandas como forma de conseguir brechas de ataque.

Lo cierto es que la primera clara llegó a los 14' cuando Guillermo Varela se mandó por derecha y asistió a Bruno Henrique que se escapó y sacó un remate que se fue alto. Minutos después fue De Arrascaeta el que condujo, se la dio a Samuel Lino que se acomodó de izquierda y derecha para patear cruzado, pero ancho.

La respuesta fue sobre los 20' cuando una incursión por diestra de Khellven terminó en un buen centro al área que conectó de cabeza Vitor Roque, la pelota picó y cayó en el techo del arco.

De allí en adelante el Verdão se afianzó mucho más desde la marca, con buen despliegue de sus mediocampistas y sumados a los laterales que avanzaban en forma coordinada.

A los 30' apareció una de las grandes polémicas del juego cuando el chileno Erick Pulgar le aplicó un planchazo a Bruno Fuchs que el argentino Herrera solucionó con una amarilla cuando debió ser roja. El VAR no lo llamó a revisar.

Y con faltas constantes el equipo rubro-negro fue sosteniendo el duelo sin pasar mayores sobresaltos en defensas, ya con un trámite cansino y de nulas acciones cercanas al festejo. 0-0 y al descanso.

En el complemento el Mengão trató de adelantar líneas y conseguir opciones ofensivas, teniendo una linda chance tras una salida en falso del fondo de Murillo que dejó la pelota corta, robó Burno Henrique, se la dio a De Arrascaeta y su remate lo cortó yendo al piso Gustavo Gómez.