Fútbol Internacional
Por el tetra

Libertadores: Palmeiras y Flamengo están empatando sin goles en el Monumental de Lima

Giorgian de Arrascaeta y Guillermo Varela son titulares en el Mengão, mientras que Joaquín Piquerez está desde el vamos en el Verdão.

Lectura: 4'

2025-11-29T16:16:00-03:00
29/11/25 - 18:00 - Monumental - Árbitro: Darío Herrera
Palmeiras (BRA)
0 - 0
Jugando
Flamengo(BRA)

El partido comenzó con dos equipos que lejos de retrasarse iban a buscar el arco rival, con poca contención en la mitad de la cancha y las bandas como forma de conseguir brechas de ataque.

Lo cierto es que la primera clara llegó a los 14' cuando Guillermo Varela se mandó por derecha y asistió a Bruno Henrique que se escapó y sacó un remate que se fue alto. Minutos después fue De Arrascaeta el que condujo, se la dio a Samuel Lino que se acomodó de izquierda y derecha para patear cruzado, pero ancho.

La respuesta fue sobre los 20' cuando una incursión por diestra de Khellven terminó en un buen centro al área que conectó de cabeza Vitor Roque, la pelota picó y cayó en el techo del arco. 

De allí en adelante el Verdão se afianzó mucho más desde la marca, con buen despliegue de sus mediocampistas y sumados a los laterales que avanzaban en forma coordinada. 

A los 30' apareció una de las grandes polémicas del juego cuando el chileno Erick Pulgar le aplicó un planchazo a Bruno Fuchs que el argentino Herrera solucionó con una amarilla cuando debió ser roja. El VAR no lo llamó a revisar.

Y con faltas constantes el equipo rubro-negro fue sosteniendo el duelo sin pasar mayores sobresaltos en defensas, ya con un trámite cansino y de nulas acciones cercanas al festejo. 0-0 y al descanso.

En el complemento el Mengão trató de adelantar líneas y conseguir opciones ofensivas, teniendo una linda chance tras una salida en falso del fondo de Murillo que dejó la pelota corta, robó Burno Henrique, se la dio a De Arrascaeta y su remate lo cortó yendo al piso Gustavo Gómez.

 

Palmeiras
1
Carlos Miguel dos Santos Pereira
3
Bruno de Lara Fuchs
15
Gustavo Raúl Gómez Portillo
26
Murilo Cerqueira Paim
8
Andreas Hugo Hoelgebaum Pereira
23
Raphael Cavalcante Veiga
Amonestado a los 11''
22
Joaquín Piquerez Moreira
Amonestado a los 55''
12
Khellven Douglas Silva
42
José Manuel Alberto López
40
Allan Andrade Elias
9
Vitor Hugo Roque Ferreira
Suplentes:
Marcelo Lomba do Nascimento
,
Jefté Vital da Silva Dias
,
Micael Dos Santos Silva
,
Luis Gustavo Roncholeta Benedetti
,
Agustín Giay
,
Facundo Daniel Torres Pérez
,
Aníbal Ismael Moreno
,
Maurício Magalhães Prado
,
Emiliano Martínez
,
Felipe Anderson Pereira Gomes
,
Bruno Rafael Rodrigues do Nascimento
,
Ramón Sosa Acosta
D.T.: Abel Fernando Moreira Ferreira
Flamengo
1
Agustín Daniel Rossi
13
Danilo Luiz da Silva
4
Leonardo Pereira
2
Guillermo Varela Olivera
26
Alex Sandro Lobo Silva
5
Erick Antonio Pulgar Farfán
Amonestado a los 29''
15
Jorge Andrés Carrascal Guardo
10
Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti
Amonestado a los 25''
21
Jorge Luiz Frello Jorginho
Amonestado a los 38''
16
Samuel Dias Lino
27
Bruno Henrique Pinto
Suplentes:
Matheus Cunha Queiroz
,
Ayrton Lucas Dantas de Medeiros
,
Emerson Aparecido Leite De Souza Junior
,
Leonardo Rech Ortiz
,
Diego Nicolás De La Cruz Arcosa
,
Saúl Ñíguez Esclapez
,
Evertton Gustavo Fernandes Araujo
,
Wallace Yan de Souza Barreto
,
Olávio Vieira dos Santos Júnior
,
Everton Sousa Soares
,
Michael Richard Delgado de Oliveira
,
Luiz de Araújo Guimarães Neto
D.T.: Filipe Luís Kasmirski
Incidencias del partido
11'' Tarjeta amarilla para Raphael Cavalcante Veiga (Palmeiras)
25'' Tarjeta amarilla para Giorgian Daniel De Arrascaeta Benedetti (Flamengo)
29'' Tarjeta amarilla para Erick Antonio Pulgar Farfán (Flamengo)
38'' Tarjeta amarilla para Jorge Luiz Frello Jorginho (Flamengo)
55'' Tarjeta amarilla para Joaquín Piquerez Moreira (Palmeiras)

