Libertadores: Leodán González no cobró un increíble penal y generó polémica; Flamengo ganó

Este jueves por la noche se dio el histórico debut de Central Córdoba de Santiago del Estero en la Copa Libertadores. El Ferroviario, campeón de la Copa Argentina en 2024, sacó un puntazo en su primer partido copero al empatar 0-0 como local contra Liga de Quito.

Sebastián Cristóforo y Nicolás Quagliata fueron suplente en el equipo santiagueño, mientras que en el elenco ecuatoriano jugó los 90 minutos Gian Franco Allala.

Sin embargo, el partido quedó marcado por el penal que no sancionó el uruguayo Leodán González para Central Córdoba a los 39’. José Quinteros le sacó la pelota a Luis Angulo con la mano y el árbitro fue llamado por el VAR por ese motivo, pero entendió que no era para sancionarlo. No cobró falta en ataque.

Por el mismo grupo, el C, Flamengo, con la presencia de Guillermo Varela y Nicolás de la Cruz, venció 1-0 a Deportivo Táchira en Venezuela con un gol de Julinho a los 57’.

