Libertadores: La jugada viral del Racing-Vélez y que tuvo a Ostojich como protagonista

Una jugada que se hizo viral en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores entre Racing y Vélez en el Juan Domingo Perón de Avellaneda, tuvo como protagonista al árbitro uruguayo Esteban Ostijich.

El duelo que había terminado 1-0 en favor de Racing en la ida, se jugaba con mucha tensión en el complemento hasta que a los 62’ a todo el estadio le cayó como un balde de agua fría un gol visitante.

Una pelota que definió Imanol Machuca la tapó a medias Facundo Cambeses, se dirigió hacia el arco, y el golero en un segundo esfuerzo la agarró cuando los visitantes gritaron el gol al entender que había pasado la línea.

Ostojoch miró al línea que corrió hacia el medio de la cancha y validó el tanto, ante la desesperación del meta local y varios de los futbolistas albicelestes.

Allí entró en acción el VAR con Andrés Cunha y Santiago Fernández, revisó la acción y decidió que la pelota no había cruzado en su totalidad, pidieron a Ostojich que se corrigiera y así lo hizo.

“Ya está, ya está, la pelota no entró”, se escuchó claramente que le dijo a los futbolistas, mientras Diego Latorre exjugador y comentarista de la transmisión televisiva decía: “Es muy malo”.

Un gol de Santiago Solari a los 82’ le dio el triunfo a la Academia que de esta forma se colocó en las semifinales de la Libertadores.

[DEPORTES] Machuca había empatado la serie para Vélez, pero el árbitro Ostojich fue al VAR y se salvó Racing: el uruguayo consideró que la pelota no entró por completo. ??pic.twitter.com/Am0TCsGrVA https://t.co/QffCmHSF10 — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 23, 2025

