Libertadores: Juan Manuel Izquierdo se desplomó en pleno partido y se encuentra en CTI

Una situación que encendió las alarmas de todos se dio a los 83’ del duelo entre Nacional y San Pablo, en la revancha en el Morumbi por octavos de final de Copa Libertadores.

Lo que ocurrió fue que Juan Manuel Izquierdo cayó desplomado en la cancha y generó la preocupación inmediata de todos los futbolistas, compañeros y rivales, que a los gritos comenzaron a pedir la asistencia médica.

Según mostró la imagen televisiva, el defensa, que estaba parado en el centro del campo, comenzó a tambalearse hacia su derecha hasta caer al piso, sin realizar movimiento alguno.

Eso generó la preocupación y silencio en las tribunas, actuando el protocolo médico muy rápido, ya que la ambulancia ingresó con gran celeridad para atenderlo. Cuando el jugador efectuó algún movimiento y fue subido a la camilla, se desató una ovación de todo el Morumbi.

Velázquez a la cancha para cerrar el partido que se reanudó y a esperar los exámenes médicos para conocer la entidad de lo sucedido.

O jogador do Nacional, Izquierdo, caiu desacordado no gramado. pic.twitter.com/7UlBVmX9cC

El jugador antes del cierre del cotejo fue trasladado a un centro médico en tierras paulistas donde llegó acompañado del mánager del club, Sebastián Eguren. Según informaron medios brasileños en su transmisión, al ingresar al hospital volvió a perder el conocimiento tal y como le sucedió en la cancha.



Eso llevó a que fuera internado en CTI (Centro de Tratamiento Intensivo) donde instantes más tarde arribó el presidente de la institución, Alejandro Balbi, junto al médico Álvaro Arzuaga.



Juan Izquierdo foi levado ao Hospital do Morumbi e está junto do diretor do Nacional.



Que fique tudo bem com ele ??????pic.twitter.com/GKID6KdvYP