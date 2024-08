Libertadores: Incidentes entre los hinchas de Nacional y la policía en el Morumbi

Fútbol Internacional

Un nuevo enfrentamiento entre una hinchada y la Policía se dio en tierras brasileñas, en este caso con los parciales tricolores que llegaron al Morumbi para alentar a su equipo en el duelo de vuelta de octavos de final de Copa Libertadores.

Los primeros incidentes se dieron apenas finalizada la primera etapa, cuando la aparición de una bengala en el sector donde estaban alojados los cerca de 1.500 simpatizantes del equipo uruguayo comenzó a generar la movilización de los efectivos.

Eso determinó una primera incomodidad, y se terminó de descontrolar al inicio del complemento y tras el segundo tanto local, anotado por Jonathan Calleri a los 47’.

Allí el partido se vio detenido, ya que la Policía comenzó a reprimir a los hinchas, muchos de los cuales se refugiaron en los túneles de acceso, mientras que otros rompían las butacas plásticas para usarlas como proyectiles.

Fueron unos seis minutos de muchísima tensión, hasta que todo bajó de revoluciones y la pelota pudo volver a rodar, pero en un clima teñido de nerviosismo hasta el cierre.

Una vez finalizado el partido medios locales informaron que unos quince hinchas resultaron detenidos por los hechos que se suscitaron.



Equipe do Nacional sendo racista, no jogo contra o São Paulo e supostamente a torcida do Tricolor Paulista tacou sinalizador no setor da torcida do visitante.



Jogo quente no Morumbis. pic.twitter.com/lKe9pGtVrZ — Lucas Seckler ?? (@LucasSeckler04) August 22, 2024

Torcedores do Nacional arrumaram confusão na arquibancada após o segundo gol do São Paulo pic.twitter.com/YLWkmZQJRK — Victor Boni ? (@victboni) August 22, 2024

Confusão no jogo entre São Paulo e Nacional



Torcedores do Nacional fazem confusão no Morumbispic.twitter.com/huVppT23XJ — EsporteAI (@esporteai) August 22, 2024

Gol do São Paulo e o pau quebrando na torcida do Nacional pic.twitter.com/XoZ2og0GFZ — Karina (@_kaacosta) August 22, 2024

Torcedores do Nacional quebrando as cadeiras do Morumbis e arremessando na torcida do São Paulo.



A Polícia Militar teve que intervir.



???: @Logan_Shibapic.twitter.com/XoB8px8Wm6 — LIBERTA DEPRE (@liberta___depre) August 22, 2024

