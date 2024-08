Libertadores: Flamengo, rival de Peñarol en cuartos de final, presentó a Gonzalo Plata

Flamengo de Brasil presentó oficialmente este viernes la incorporación de Gonzalo Plata, extremo ecuatoriano de 23 años que firmó contrato hasta el 29 de agosto de 2029.

El Mengão, rival de Peñarol en los cuartos de final de la Copa Libertadores, pagó un total de 4 millones de euros por el atacante, quien se encontraba en Al-Sadd de Catar, equipo en el que jugó 31 partidos y convirtió 11 goles en la temporada 2023/2024.

Plata inició su carrera como jugador profesional en el año 2018 en Independiente del Valle y, tras 13 partidos en el fútbol ecuatoriano, dio el salto a Europa para jugar en Sporting de Lisboa. En Portugal, se desempeñó hasta la temporada 2021/2022, cuando pasó a Real Valladolid de España, elenco en el que estuvo hasta la campaña 2022/2023, previo a su llegada a la liga catarí.

El extremo se transformó en la cuarta incorporación del equipo brasileño de cara al segundo semestre de la temporada 2024. Previamente, se sumaron: el argentino Carlos Alcaraz (por 19 millones de euros desde Southampton), y los brasileños Alex Sandro (libre desde Juventus de Italia) y Michael (libre desde Al-Hilal de Arabia Saudita). En lo que va del año, Flamengo gastó un total de 52 millones de euros hasta el momento.

En el marco de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Peñarol se medirá ante el conjunto brasileño los jueves 19 y 26 respectivamente, en ambas ocasiones a las 19:00 horas. Primero, viajará a Río de Janeiro para ser visitante en el estadio Maracaná, y cerrará la serie de local en el Campeón del Siglo.

O Clube de Regatas do Flamengo anuncia a contratação do atacante equatoriano Gonzalo Plata. O mais novo reforço rubro-negro assinou até 29/08/2029. Seja bem-vindo e muito sucesso com o Manto do Mais Querido do Mundo! #PlataDoMengo pic.twitter.com/lRoD9S2uNt