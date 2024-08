Libertadores: Flamengo, rival de Peñarol en cuartos, anunció el fichaje de Alex Sandro

Flamengo de Brasil, rival de Peñarol en cuartos de final de la Copa Libertadores, anunció oficialmente este lunes la estelar contratación del brasileño Alex Sandro, lateral izquierdo de 33 años que llega libre tras rescindir su contrato en Juventus de Italia.

El defensor retorna al fútbol brasileño tras un total de 14 temporadas en Europa, entre Porto (desde 2011/2012 hasta 2015/2016) y Juventus (desde 2015/2016 hasta 2023/2024). Firmó contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

El lateral zurdo obtuvo muchos títulos nacionales e internacionales a lo largo de su carrera, entre los que destacan la Copa Libertadores 2011 con Santos (precisamente ante el Carbonero) y la Copa América 2019 con la selección brasileña). También ganó 11 trofeos locales con Juventus y cinco con Porto.

Además, el Mengão habría cerrado en las últimas horas la contratación de Carlos Alcaraz, volante central argentino que se encuentra en Southampton de Inglaterra y por el que el club brasileño pagaría 19 millones de dólares.

El Aurinegro visitará a Flamengo el jueves 19 de septiembre en el Maracaná de Río de Janeiro y cerrará la llave el jueves siguiente en el estadio Campeón del Siglo. Ambos encuentros serán a las 19:00 horas.

