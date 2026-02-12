Fútbol Internacional

Libertadores: 2 de Mayo, en su debut copero, dio la nota y eliminó a Alianza Lima

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

El 2 de Mayo de Paraguay avanzó este miércoles a la segunda fase de la Copa Libertadores en su primera participación en el torneo continental al empatar 1-1 contra el peruano Alianza Lima, que tuvo al uruguayo Mateo Antoni como titular.

La posesión de balón en el primer tiempo fue del 57% para los locales, aunque la primera oportunidad de gol llegó primero para el 2 de mayo en el minuto 16, y, a continuación, Alianza respondió con Eryc Castillo, que estuvo cerca de anotar el primer tanto.

En el minuto 40 se abrieron las posibilidades para el conjunto blanquiazul cuando un disparo de Luis Avíncula pegó en la mano de un rival y el árbitro brasileño Flavio de Souza pitó penal a su favor, pero Castillo no logró acertar porque el arquero Ángel Martínez contuvo el tiro.

El ritmo aceleró en el segundo tiempo en el estadio Alejandro Villanueva, Advíncula metió el primer gol del partido con un potente remate.

Poco después, De Souza pitó un penal a favor de 2 de Mayo y Wilson Brahian Ayala anotó el 1-1 que daba ventaja a los visitantes, que ganaron la semana pasada 1-0 a en el partido de ida en la ciudad paraguaya de Pedro Juan Caballero.

Martínez tuvo dos atajadas seguidas en los últimos intentos de los del argentino aliancista Pablo Guede por adelantarse en el marcador y salvar la última oportunidad de los limeños de clasificarse.

El 2 de Mayo celebró exultante el resultado y se encontrará en la segunda fase de la Copa Libertadores con Sporting Cristal, también de Perú.

Tras su buen papel el año pasado en la Libertadores, Alianza Lima queda así fuera del torneo y buscará evitar en casa que su eterno rival peruano, Universitario, se haga con su cuarta liga consecutiva.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy