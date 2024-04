Libertadores: “Ojalá me equivoque más seguido”, dijo Lozano tras su gol, y analizó el 2-0

Fútbol uruguayo

Leandro Lozano, autor del primer gol en la victoria de Nacional por 2-0 sobre Libertad de Asunción en el Gran Parque Central por la Copa Libertadores, bromeó con su tanto al decir en zona mixta: “Ojalá me equivoque más seguido”. Fue la quinta conquista en 86 partidos oficiales con la camiseta tricolor y el segundo en lo que va de 2024.

“Estamos todos muy contentos porque sacamos un triunfo divino y se dio un buen juego. Como grupo nos debíamos un partido así, redondito, de principio a fin. Fuimos superiores a Libertad y el resultado pudo haber sido un poquito más abultado. Erramos tres o cuatro goles”, analizó el lateral derecho tricolor en diálogo con Sport 890.

“Sabemos que carecíamos de un poco de juego por fuera, porque muchas veces jugábamos por adentro. Venimos mejorando en ese sentido”, ponderó Lozano, quien con el paso de los partidos va consolidando una buena sociedad por la banda derecha con el paraguayo Antonio Galeano, de buen desempeño en ataque y también a la hora de hacer los relevos.

“Antes de los partidos hablo mucho con Antonio y me hace acordar a Alfonso Trezza porque en lo personal me da mucha confianza para ir al ataque. Siempre me dice que cuando llegue al fondo él va a estar atrás mío para defender. Saber que no tenés que volver al palo porque está el compañero atrás te hace sentir muy cómodo”, señaló.

Lozano valoró el hecho de contar en sus filas con Mauricio Pereyra. “Es un fuera de serie y lo estamos disfrutando mucho. Para mí es el mejor jugador del fútbol uruguayo. Con los controles que hace cuando le pasás la pelota te das cuenta que es distinto. Por algo jugó tanto tiempo donde jugó. No precisás correr ni 10 metros más porque te deja la pelota en el pie. Lo disfrutamos y lo tenemos nosotros”, concluyó.

