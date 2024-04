Libertadores: “Estoy contento por estar en Nacional y la gente lo sabe”, dijo Bentancourt

Fútbol uruguayo

Ruben Bentancourt, autor del segundo gol de Nacional en el 2-0 sobre Libertad por la Copa Libertadores, se mostró “contento por el resultado y por la actitud del grupo desde que empezó” el encuentro en el Gran Parque Central. “Fuimos muy intensos. Afrontamos el partido como se debía y estuvimos a la altura”, valoró.

“Hicimos un gran partido. Hicimos otros muy buenos en los que no se dieron los resultados, pero hoy, como ganamos, se vieron otras cosas”, señaló el atacante en zona mixta cuando le preguntaron si fue el mejor partido del Bolso en lo que va del año.

“Lo que más me gustó fue la actitud cuando perdíamos el balón, de presionar enseguida. Estábamos siempre cerca del arco rival y nos ayudó mucho”, ponderó el salteño, quien explicó que al equipo le “costó un poco en el primer tiempo” afirmarse en el césped, porque “el calentamiento fue en el sintético, no en la cancha, y el piso estaba muy rápido”.

“En el segundo estábamos más acostumbrados, seguimos presionando de la misma forma y para ellos fue un poco avasallante”, opinó Bentancourt, quien sobre su gol dijo que fue “una consecuencia del trabajo”. “Me tocó errar uno de arranque, pero había que seguir trabajando y ayudando en la función que me tocó, que era dar una mano por afuera a Gaby [Báez]”, dijo.

“Estaba tranquilo porque sabía que iba a seguir generando. Más allá de errar el primero, uno tiene que generar y trabajar para el equipo. El gol se disfruta porque es con la gente y en el arco donde está la hinchada, que se disfruta más”, dijo, y se mostró “muy contento con la hinchada” y “por estar en Nacional”. “Creo que la gente lo sabe y por eso se reconoce el trabajo”, expresó.

De cara al duelo copero con River Plate la semana que viene en Buenos Aires, dijo que “ni siquiera se ha hablado”. “Vimos el partido [del martes contra Deportivo Táchira] porque estábamos cenando, pero pensamos en el partido del próximo fin de semana, que si no lo ganamos el campeonato nos queda muy lejos. Si no ganamos con Cerro Largo y no trabajamos como hoy, de nada sirve este partido. Ojalá sea un empujón grande para seguir”, concluyó.

