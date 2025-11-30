Libertadores: ¿Cómo quedó el palmarés por clubes y países tras el título de Flamengo?

Fútbol Internacional

Flamengo pasó a ser el equipo brasileño más laureado de la historia de la Copa Libertadores con cuatro títulos (1981, 2019, 2022 y 2025), por lo que igualó en el cuarto lugar del palmarés histórico a River Plate y Estudiantes de La Plata. Más arriba están Independiente (7), Boca Juniors (6) y Peñarol (5).

Entre los brasileños, quedaron con tres Palmeiras, San Pablo, Santos y Gremio, en la misma línea de Nacional y Olimpia. Dos trofeos tienen Cruzeiro, Inter de Porto Alegre y Atlético Nacional, y más abajo 12 clubes que se coronaron una sola vez.

En 2025 Brasil llegó a 25 títulos y alcanzó a Argentina en el historial por países, que era dominado en solitario por los clubes argentinos desde 1968. En 1965, Argentina, Brasil y Uruguay tenían dos copa cada uno. Peñarol le dio a Uruguay su tercera conquista en 1966 y Racing empató en 1967 para Argentina, que pasó en 1968 gracias a Estudiantes.

Entre Brasil y Argentina tienen 50 de las 66 ediciones de la Libertadores, lo que significa un 76%. Los otros 16 títulos se reparten entre ocho de Uruguay, tres de Colombia, tres de Paraguay y uno de Chile y Ecuador.

Independiente sigue siendo el club más laureado con siete títulos (1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 y 1984) y Boca Juniors le sigue con seis (1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007).