Leo Fernández: su amor aurinegro, la camiseta de Bengoechea y "estar pronto" para el reto

Este jueves Peñarol realizó la presentación oficial y firma del contrato que unirá a Leonardo Fernández con Peñarol tras una compra del 80% de su ficha al Toluca por 6,3 millones de dólares: “Un sueño cumplido”.

“Es un día histórico para el club, que nos llena de alegría, de esos que marcan, porque se consiguió algo grande”, comenzó diciendo el presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, abriendo la cita con los medios y para luego dar paso al volante que tomó la palabra y que confesó: “No me lo esperaba”.

“Es un momento único, de mucha felicidad y agradecimiento”, comenzó diciendo Fernández que no dudó en ampliar: “Lo es para mi familia que siempre esta ahí, para entender y calmar las aguas cuando están un poco turbias, y están disfrutando este momento como yo”.

“Ahora estoy mentalizado para todo lo que se viene por delante que será un reto para el que estoy dispuesto, preparado y me estoy preparando aún más, para hacerlo mejor que antes”, anticipó..

Ofertas y La Fiera

El jugador de 26 años consultado sobre las ofertas que fueron llegando por su concurso hasta que se cerró la de Peñarol, específicamente de River Plate argentino, no dudó en recordar: “No llegué a comunicarme directamente, lo hacía por intermedio de Jorge [Chijane, su representante], que me hacía llegar todo. Habían cosas importantes, pero cuando apareció la oferta de Peñarol y Toluca dijo que estaba conforme, la decisión estaba cantada”.

“En algún momento pensé que no se hacía”, confesó, para ir a más: “Esos días mientras que Peñarol preparaba la oferta final fueron de incertidumbre, nervios y se hizo larga la espera. Cuando se presentó y vi que el club tomó las riendas, estaba todo encaminado”.

También destacó la importancia de la continuidad de Aguirre en su decisión: “Conocer a Diego y su forma de trabajo, te da facilidades y certezas. Tuve una charla personal con él y me ayudó mucho a querer quedarme”.

La 10 y la gente

Fernández no eludió hacer referencia al cambio de dorsal, que pasó del 8 del 2024, a la 10 en el 2025, algo que destacó contando una vivencia personal de su niñez.

“La 10 siempre me gustó, desde niño. Me acuerdo que mi papá tenía una camiseta de Bengoechea con una copa levantada y eso me quedó, te digo cuando yo tenía 3 o 4 años y ahí agarre fuerza en el amor al club. Siempre me gustó el número diez y es mi sueño vestirlo en mi club”.

Tampoco eludió hacer referencia al amor que recibe de los hinchas: “Siempre estoy como aislado de redes sociales, lo mediático y eso, por eso algunas cosas no las sé, pero lo que me transmite la gente personalmente es increíble, lo disfruto mucho y agradezco”.

Y cerró hablando de los objetivos para una nueva temporada: “Lo que más me gustaría es lograr las cosas que todos queremos, ir por los sueños que a veces muchos piensan son imposibles, pero lograrlos sería tocar el cielo con las manos. También seguir triunfando en lo local, ya que estar en Peñarol te lleva a querer ganar todo, sí o sí”.

“Tengo felicidad y agradecimiento por la confianza que me transmiten”, contó, y cerró: “Trato de sobrellevarlo lo mejor que puedo, trabajar mucho, cada día más, enfocarnos en lo que tenemos para hacer, que es superior al año pasado, aunque para muchos puede parecer un imposible”.

