Leo Fernández, el triunfo clásico de Peñarol y la dedicatoria “especial” para “un hermano”

Fútbol uruguayo

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy

“Merecimos todo el partido, lo buscamos y el trabajo al final dio sus frutos. Era súper importante esta victoria clásica”, comentó Leonardo Fernández en zona mixta del Estadio Centenario luego del triunfo de Peñarol por penales frente a Nacional en la final del Torneo Intermedio.

“Era algo que merecíamos, no solo por el clásico, sino también por el Intermedio”, agregó el 10 aurinegro, quien dio valor al título por el nombre que llevaba: Mathias Acuña. Su excompañero de Fénix, a quien definió como “un hermano”, se quitó la vida el pasado 4 de enero en Ecuador, por lo que para él fue “muy especial”.

“Es difícil hablar porque se mezclan muchas emociones. Lo mejor es recordar a esa gente con la mayor de las felicidades, como cada vez que nos veíamos”, comentó sobre Acuña.

“Viene siendo un año en ascenso para el equipo y para mí en lo personal también. Trato de tomar los buenos y malos momentos en una zona intermedia para que no me lleven para un lado ni para el otro”, añadió Fernández, quien cree que Peñarol “hizo un muy buen partido”, por lo que “hubiera sido una injusticia que no se diera el triunfo”.

Sobre la importancia de meter su penal, algo que no pudo hacer en la final de 2024, cuando erró los dos que ejecutó en la tanda, le quitó importancia porque “es normal que pase”. “Hay que mediar un poco las emociones para que no pasen de más. Cada penal hecho por nosotros y el que atajó Martín [Campaña] valieron un campeonato”, expresó.

Por último, contó un breve diálogo que tuvo con Luis Mejía, quien se lució con una gran atajada ante un tiro libre suyo que pedía red. “Nos saludamos y nos felicitamos por el partido que tuvimos. Me felicitó, normal. Nada más”, concluyó.

FútbolUy. Seguinos en Twitter @futbolportaluy