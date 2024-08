Leo Fernández afirmó que aún “queda trabajo por hacer” y Guzmán Rodríguez elogió a Coelho

Fútbol Internacional

Peñarol clasificó a los cuartos de final de la Copa Libertadores al eliminar este miércoles a The Strongest, pese a perder 1-0 en La Paz. El 4-0 conseguido la pasada semana en Montevideo fue clave para lograr el pasaje a la siguiente ronda, algo muy festejado por jugadores e hinchas.

Por momento, el Aurinegro sufrió el partido debido a las condiciones geográficas que tiene la ciudad del altiplano, sumado a que los bolivianos “son equipos complicados porque mentalmente se hacen fuertes en la altura”, como comentó Leonardo Fernández en zona mixta.

El mediapunta agregó: “Teníamos claro a lo que veníamos a jugar y con tranquilidad por la cantidad de goles que habíamos hecho en Uruguay. Planteamos un partido que nos salió como queríamos”. El día antes “estuve un poquito enfermo, pero en este momento todos queremos estar y le pusimos el pecho a las balas”.

“Es un sueño estar acá, jugando la Libertadores con Peñarol. Me tocó jugarla con Fluminense, pero defendido estos colores tiene un gusto distinto”, comentó, y finalizó: “Estoy contento por pasar de fase, pero quedan muchas cosas por recorrer y trabajo por hacer”.

Quien también habló fue el zaguero Guzmán Rodríguez, que aseguró que en la altura “cada pique se sufre, pero el esfuerzo vale la pena”. “En el momento no te das cuenta, pero cuando te quedás quieto o estás defendiendo el ahogo se nota”, ahondó sobre el tema.

Este partido “lo entrenamos toda la semana, hace tiempo veníamos planeando este partido. Sabíamos que íbamos a tener alguna chance, que hoy no entraron, pero con la diferencia que sacamos allá [Uruguay] nos dio”. Sobre el próximo rival, que puede ser Flamengo o Bolívar, dijo: “Me da lo mismo. Confiamos en lo nuestro y tenemos con qué pelear”.

Leo Coelho “es una bestia, me encanta jugar con él”. “Tiene merecido” el partido que hizo, indicó a Minuto uno de radio Carve Deportiva. Y cerró hablando de la posibilidad que tuvo de emigrar al fútbol europeo: “Trato de quedarme alejado de las redes, entonces no me entero de mucho. Yo me quiero quedar, estoy viviendo un sueño”.

