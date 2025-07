Leo Coelho: posteo y mensaje tras el que pudo haber sido su último partido en Peñarol

Fútbol uruguayo

Leonardo Coelho tiene encaminada su salida de Peñarol, al punto que el club ya cerró la contratación de Emanuel Gularte. En el que seguramente haya sido su último partido con la casaca aurinegra, el brasileño entró en el alargue de la final del Torneo Intermedio ante Nacional y ejecutó uno de los penales que le dio la victoria al conjunto de Diego Aguirre.

“Estaba seguro de lo que iba a hacer y a dónde iba a patear. [Luis] Mejía me miró y apuntaba a ese lado porque el año pasado también pateé para ahí. No tenía dudas y sabía que la iba a poner ahí e iba a salir feliz”, dijo sobre su ejecución, la segunda en una definición por penales frente a los tricolores.

“Le escribí a mi esposa y le dije en broma: ‘Mirá, ahora soy pateador de penales’. Estoy grande, y uno tiene que llevarse la confianza y la responsabilidad. Me sentía bien para patear. Recién había entrado y estaba bien físicamente. Por suerte pude convertir y ayudar al equipo”, valoró el defensor carioca de 32 años, quien partiría hacia un club de su país.

“Besé el escudo porque tenía ese sentimiento adentro y quería hacerlo antes de irme. Soy muy agradecido a Peñarol porque me abrió las puertas y creyó en mi trabajo”, dijo, y agregó: “No sé si me voy. Me quedan seis meses de contrato. Tengo algunas posibilidades, pero nada oficial. No sé si fue mi último partido, pero, si lo fue, no podía ser mejor”.

Recordó que su pase desde Nacional, a comienzos de 2023, “no fue fácil”. “El mundo Peñarol te exige y yo hoy en lo personal me exigía mucho. Estoy contento por cómo terminamos y por el año anterior que hicimos, por haber jugado toda la copa, ahora pasar a octavos y ganar por primera vez un Torneo Intermedio”, dijo, y destacó la “pasión y entrega” de los hinchas.

Luego hizo un posteo en sus redes sociales: publicó una foto con la medalla de campeón y volvió a darle un beso a la camiseta aurinegra.

