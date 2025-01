Leandro Lozano, el adiós a Nacional y un gesto con el club: “No era un tema económico”

Fútbol uruguayo

Leandro Lozano, quien se sumó este mes al plantel de Argentinos Juniors, dijo al programa 100% deporte de Sport 890 haber llegado a “un club con muchos jugadores jóvenes” en el que lo “recibieron de muy buena manera”. “Estoy muy contento”, afirmó el quinto uruguayo del plantel, luego de Alan Rodríguez, Joaquín Ardaiz, Mateo Antoni y Ruben Bentancourt.

El equipo de La Paternal pagó el millón de dólares que estaba previsto en su cláusula de salida. “A medida que fui haciendo la pretemporada me llegó el interés de Argentinos Juniors y era algo que venía visualizando. En años anteriores tuve la chance de salir, pero por una cosa u otra decidí quedarme. Era momento de poder salir”, explicó.

“Fueron años muy intensos, en los que salí campeón y jugué Copa Libertadores. El año pasado no terminó de buena manera a nivel futbolístico, y no se cumplieron los objetivos. El 2024 nos dio un golpe muy duro con el fallecimiento de Juan [Izquierdo], que es un amigo”, dijo sobre su última temporada en Nacional, el club al que volvió en 2022 tras tres años en Boston River.

“Estoy en una edad en la que quería dar el paso y cumplir el sueño de jugar en el exterior. Tengo 26 años y todavía no había salido del país. Lo que pasó el año pasado fue lo que me llevó a tomar la decisión, junto a la familia, de irme de Nacional. Fue duro tomar esta decisión, me costó muchísimo, pero necesitaba ese cambio. Nacional te lleva a estar enchufado todo el tiempo y mi cabeza necesitaba un cambio de aire”, manifestó.

La oferta de renovación y el gesto con Nacional

Lozano explicó que desde el club le ofrecieron “un buen contrato”, pero la decisión de irse 2no fue un tema económico”. “Mi cabeza necesitaba un cambio de aire, fueron muchos años en Nacional, en los que pasé de todo; de ser campeón a lo de Juan. Hubo buenas y malas, y esta vez dejé el tema económico de lado”, señaló.

Consultado por un gesto que trascendió que tuvo con el club, confirmó que “es cierto”. Del 10% que le tocaba cobrar por su porcentaje del pase (100.000 dólares), le cedió la mitad a Nacional, que terminará cobrando 450.000 tras descontar la comisión del representante, una parte del jugador y lo que le corresponde a Boston River.

“A veces el dinero no es lo más importante. Hay cosas más importantes. En este caso fue así. Necesitaba salir porque mi cabeza me lo estaba pidiendo, y no tuve problema en dejarle la mitad de mi porcentaje a Nacional porque es el club en el que me formé desde los 12 años. Me tocó irme a Boston River y ahora me voy con 26. Lo hice por el cariño que le tengo a Nacional”, dijo.

“El 2024 fue un año a nivel de números muy bueno, pero estando en Nacional de nada sirve tener buenos números y no ser campeón. No cumplimos los objetivos y no fue un año lindo para nosotros”, agregó, y dijo que en Argentinos Juniors el objetivo es “clasificar a una copa, algo que el club no pudo hacer el año pasado”.

Pronto para el debut el próximo domingo ante Boca Juniors en La Bombonera, espera afianzarse en el equipo. “Si bien vengo a un equipo en el que prácticamente son los mismos del año pasado, lo bueno es que hay muchos uruguayos y es positivo para la adaptación”, concluyó.

